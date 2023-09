Sommer, statistiche e Voti Fantacalcio del nuovo portiere dell’Inter

L’Inter, dopo aver ceduto Onana, ha deciso di virare su Sommer; l’impatto dell’estremo difensore sul mondo nerazzurro è stato positivo

I nerazzurri, nell’ultima sessione di mercato, si sono resi protagonisti di diversi movimenti sia in entrata sia in uscita. Una serie di trattative che ha permesso ad Inzaghi di avere una rosa più completa e con maggiori alternative. Per quanto concerne la porta, l’Inter ha deciso di acquistare Sommer.

L’estremo difensore nerazzurro, in queste prime tre partite, ha dovuto fare una sola grande parata; nel finale della partita contro il Cagliari, il portiere dell’Inter ha evitato ai padroni di casa di riaprire la partita con un buonissimo intervento. Per il resto sta dimostrando sicurezza, personalità e capacità di gestire la linea difensiva. Tre partite senza subire gol rappresentano un biglietto da visita importante per il nuovo estremo difensore dell’Inter.

Come ha giocato Sommer l’ultima partita: Inter Fiorentina

Prima della sosta per le nazionali, l’Inter ha ricevuto a San Siro la Fiorentina; i nerazzurri, in un match per nulla semplice, hanno dato una dimostrazione di forza a dir poco incredibile. Quattro a zero netto e un dominio portato avanti fin dal primo minuto di partita.

Sommer, esattamente come contro il Monza (nella prima partita casalinga della stagione), non ha dovuto fronteggiare particolari pericoli; l’estremo difensore nerazzurro, però, sta mostrando la capacità di farsi sentire dalla propria retroguardia. L’inizio è stato decisamente positivo e ora non resta che attendere impegni più probanti per testare il valore del nuovo portiere dell’Inter.

Fantacalcio: i voti di Sommer

Uno dei nuovi protagonisti nella nuova stagione fantacalcistica è Sommer; il portiere, acquistato dall’Inter nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, ha iniziato come meglio non poteva e lo dimostrano anche i voti ricevuti.

In realtà ci sta poco da dire; le tre vittorie senza subire gol e, praticamente senza correre pericoli, hanno portato il portiere nerazzurro ad ottenere tre sei.

Sommer come ha commentato su Instagram

Il nuovo estremo difensore nerazzurro ha un proprio account Instagram dove commenta, tra le altre cose, i risultati delle partite. Non ha fatto eccezione il post Fiorentina dove l’Inter dominato vincendo quattro a zero.

Sommer nella probabile formazione Inter Milan

Al termine della sosta ci sarà il derby di Milano, una partita spettacolare resa ancora più importante dalla situazione di classifica delle due squadre. Inter e Milan, infatti, sono al comando della Serie A con nove punti a testa e delle prestazioni di altissimo livello. Per Sommer sarà il suo primo derby italiano e si troverà di fronte giocatori offensivi capaci di far male in qualsiasi momento.

Dal punto di vista fantacalcistico, dunque, inserire Sommer potrebbe essere un rischio ma bisogna anche sottolineare come l’inizio di stagione del portiere sia assolutamente positivo e quindi è ipotizzabile anche pensare alla possibilità che l’estremo difensore possa portare bonus anche in una partita come il derby.

Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione dell’Inter con la presenza di Sommer dal primo minuto. Sommer; Bastoni, de Vrij, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Thuram

Sommer nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Tre partite disputate e zero gol subiti; meglio di così Sommer non poteva iniziare la sua avventura nel massimo campionato italiano. La sensazione è che l’Inter abbia trovato una nuova certezza per quanto concerne il ruolo di estremo difensore.

Goal subiti: zero

Ammonizioni: zero

Espulsioni: zero

Fanta media: sei

Sommer, il nuovo muro nerazzurro: l’Inter è al sicuro

L’Inter, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, ha fatto un restyling completo per quanto riguarda i portieri; dopo la cessione di Onana, passato al Manchester United, i nerazzurri hanno subito individuato in Sommer il nuovo numero uno. Il suo arrivo alla corte di Inzaghi ha permesso al club finalista dell’ultima Champions di avere un nuovo portiere.

Impatto decisamente positivo con tre vittorie senza subire gol e la capacità di guidare la linea difensiva; bisogna dire come, fino a questo momento, Sommer non è stato impegnato più di tanto ma questo è un merito della squadra. I nerazzurri, per la stagione in corso, ha un nuovo numero uno e la sensazione è che la squadra sia al sicuro con un portiere come Sommer.