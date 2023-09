Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 10 settembre 2023

Il primo risveglio per l’Italia di Luciano Spalletti è amaro: contro la Macedonia gli Azzurri non sono riusciti ad andare oltre al pareggio e ora la qualificazione ai prossimi Europei si complica notevolmente. La Gazzetta dello Sport titola proprio sulle difficoltà della Nazionale: “ITALIA TUTTO IN SALITA”. Sulla rosea, poi, ampio spazio alla Serie A: “Ancora più Vlahovic“, con la Juventus al lavoro per il rinnovo di contratto dell’attaccante serbo fino al 2027, e “Il massimo dei derby”.

Il Corriere dello Sport apre con una prima pagina in cui filtra tutta la delusione per il destino della Nazionale: “QUESTI SIAMO”. Anche il sottotitolo fotografa bene la situazione degli Azzurri: “L’Italia rovina l’esordio di Spalletti”. Sono tanti, però, i temi di giornata: “Juve, quale Pogba”; “Inter, strategia a saldo zero”; “Scudetto: le incognite delle 7 sorelle”; “Osimhen: Pallone d’Oro? Ho tanti sogni”; “N’Dicka e Dybala: Mou prepara un’altra Roma”.

Anche Tuttosport mette in prima pagina le preoccupazioni per questa Nazionale, che dopo aver saltato il Mondiale ora rischia seriamente di non qualificarsi anche per il prossimo Europeo: “ITALIA, SIAMO ALLA FRUTTA?”. Gli altri titoli di giornata: “NextGen vivaio d’Europa”, “Feriti e sul podio, Bez e Pecco sprint”; “Bari spinge gli azzurri ai quarti”; “Ricci, la spina dello stipendio”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 10 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna il dibattito mediatico è diviso in due, tra le speranze sul campo e il caos fuori dal terreno verde. AS dedica la prima pagina a Lamine Yamal: “UN TALENTO DESCOMUNAL”, mentre Marca apre con le parole di Javier Tebas: “HAY QUE TOMAR DECISIONES INCOMODAS EN EL FUTBOL ESPANOL”.