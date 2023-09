Luis Alberto, statistiche e voti Fantacalcio del ‘Mago’ della Lazio

La Lazio per raggiungere i vari obiettivi può contare su Luis Alberto, uno dei giocatori più importanti della rosa biancoceleste

Dopo la cessione di Milinkovic-Savic, il centrocampo della Lazio punta molto su Luis Alberto; il classe 1992 è uno degli elementi più importanti all’interno della rosa biancoceleste e lo ha dimostrato in questo inizio di stagione. Nella prima partita di campionato, in casa del Lecce, ha fornito l’assist per il momentaneo uno a zero di Immobile.

La Lazio ha subito due sconfitte nelle prime due giornate; Luis Alberto, però, è stato uno dei migliori della sua squadra. In questa stagione i biancocelesti hanno diversi obiettivi da raggiungere: finire il campionato tra le prime quattro, superare il girone di Champions e arrivare in fondo in coppa Italia. Traguardi possibili con la presenza di un giocatore come Luis Alberto.

Come ha giocato Luis Alberto nell’ultima partita: Napoli Lazio

L’ultima partita prima della sosta per le nazionali ha visto la Lazio fare visita al Napoli; i biancocelesti, reduci da due sconfitte consecutive, hanno fornito una prestazione semplicemente perfetta andando a vincere (per il secondo anno consecutivo) in casa dei partenopei.

Grande protagonista della partita è stato Luis Alberto; il centrocampista, con la sua qualità tecnica, ha messo in grande difficoltà la difesa partenopea. La vera perla, però, è arrivata alla mezz’ora del primo tempo quando ha realizzato, di tacco, un gol meraviglioso. Prestazione semplicemente perfetta da parte dello spagnolo che vuole prendersi la squadra biancoceleste sulle spalle.

Fantacalcio: i voti di Luis Alberto

Oltre ad essere un giocatore fondamentale per la Lazio, Luis Alberto è anche un punto fermo per quanto concerne il Fantacalcio. Le prime tre partite, da questo punto di vista, sono state decisamente positive. L’esordio, in casa del Lecce, gli ha portato un bel 7.5 per via dell’assist effettuato.

Contro il Genoa, nonostante la sconfitta, Luis Alberto ha preso un bel sei; infine la vittoria in casa del Napoli dove, complice il gol del momentaneo uno a zero, il centrocampista si è guadagnato un bel dieci. Sarebbe stato dieci e mezzo ma, nel secondo tempo, è stato ammonito.

Luis Alberto come ha commentato su Instagram

Il centrocampista della Lazio ha un suo profilo Instagram dove è solito commentare le partite della propria squadra; non ha fatto eccezione il successo in casa del Napoli. Ecco il post al termine della partita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Luis Alberto nella probabile formazione di Juventus Lazio

Al rientro dalla sosta per le nazionali, la Lazio affronterà in trasferta la Juventus; secondo big match dopo quello in casa del Napoli e l’obiettivo dei biancocelesti è quello di ottenere un altro risultato positivo in modo da risalire la classifica e mostrare di essere una delle principali candidate per chiudere tra le prime quattro della classifica.

La Lazio, per conquistare un risultato positivo, può contare sullo stato di forma di Luis Alberto; il centrocampista ha le qualità tecniche per mettere in difficoltà la difesa bianconera. Dal punto di vista del Fantacalcio, dunque, il classe 1992 può essere una soluzione importante nonostante sia una sfida decisamente complicata per i ragazzi di Sarri.

Ora andiamo a vedere la probabile formazione della Lazio con la presenza, da titolare, di Luis Alberto. Provedel; Hysaj, Romagnoli, Casale, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Luis Alberto nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Una stagione iniziata in maniera decisamente positiva; Luis Alberto è, senza ombra di dubbio, tra i principali protagonisti della Lazio in questa prima parte di campionato. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate del classe 1992.

Goal: uno

Assist: uno

Ammonizione: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.8

Luis Alberto, il “mago” si prende la Lazio

Un giocatore fondamentale per la Lazio; il centrocampista spagnolo è indispensabile per il sistema di gioco dei biancocelesti. Sarri non può fare a meno del classe 1992 visto la sua qualità nell’andare a creare situazioni pericolose per la propria squadra.

Altra caratteristica di Luis Alberto (come abbiamo visto nella sfida con il Napoli) è la sua capacità nell’inserirsi alle spalle della difesa avversaria. In assenza di Milinkovic-Savic, si può immaginare come sia lo spagnolo ad avere maggiori licenze di attaccare lo spazio e creare pericoli per gli avversari. Giocatore indispensabile per una squadra che, in questa stagione, vuole togliersi diverse soddisfazioni.