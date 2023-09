Immobile, statistiche e voti Fantacalcio della punta della Lazio e della Nazionale

Uno dei principali protagonisti della Lazio è, senza ombra di dubbio, Immobile; il centravanti è un punto fermo dei biancocelesti

La Lazio, nella passata stagione, è arrivata seconda disputando un campionato di ottimo livello; gli obiettivi per la nuova stagione sono quelli di entrare nelle prime quattro in Serie A e provare a superare il girone di Champions League, impresa non impossibile per i ragazzi di Sarri.

Il tecnico potrà contare su un giocatore assolutamente fondamentale per il suo sistema di gioco; parliamo di Immobile che ha iniziato questo campionato con alti e bassi. Gol alla prima partita, prestazione non all’altezza alla seconda giornata e buonissimo match disputato in casa del Napoli.

Come ha giocato Immobile nell’ultima partita: Napoli Lazio

Prima della classica sosta nazionale di settembre, la Lazio ha giocato la partita in casa del Napoli e per il secondo anno consecutivo i biancocelesti sono tornati a casa con i tre punti. Successo arrivato grazie alle reti di Luis Alberto e Kamada ma con Immobile protagonista di una prestazione decisamente positiva; il centravanti biancoceleste ha tenuto impegnati i difensori del Napoli.

Immobile è un giocatore che si muove continuamente sul fronte offensivo e questo rende complicato il lavoro per i difensori avversari. Anche se non è arrivato il gol, l’attaccante di Sarri ha dimostrato, ancora una volta, tutta la sua importanza all’interno del gioco della Lazio

Fantacalcio: i voti di Immobile

Giocatore fondamentale per la Lazio e punto fermo a livello fantacalcistico considerando la capacità di Immobile di andare a segnare con incredibile regolarità. L’inizio di stagione, per il centravanti azzurro, è stato caratterizzato da alti e bassi come dimostrato dai voti.

Contro il Lecce, alla prima giornata di campionato, si è guadagnato un nove e mezzo frutto del gol realizzato; in casa con il Genoa, invece, l’ammonizione ricevuta e una prestazione non entusiasmante gli hanno portato un 4.5. Sufficienza piena nella trasferta di Napoli dove la Lazio si è imposta due a uno.

Immobile come ha commentato su Instagram

L’attaccante della Lazio, come tanti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati delle partite della sua squadra. Non è stato così, però, dopo il successo in casa del Napoli; la vittoria contro i partenopei, infatti, non ha visto nessun post Instagram da parte del centravanti azzurro.

Immobile nella probabile formazione di Juventus Lazio

Al termine della sosta per la nazionale, la Lazio farà visita alla Juventus nella seconda trasferta di un certo livello dopo quella, vittoriosa, in casa del Napoli. Altro test importante per i biancocelesti che cercheranno di portare a casa i tre punti per continuare la risalita della classifica.

Immobile potrà essere decisivo; il centravanti azzurro ha già fatto male alla Juventus in passato e sa come fare gol ai bianconeri. Ecco perché, anche dal punto di vista fantacalcistico, può portare dei bonus importanti considerando anche il fatto che l’attaccante è il rigorista dei biancocelesti. Andiamo a vedere la probabile formazione della Lazio con, ovviamente, Immobile titolare. Provedel; Hysaj, Romagnoli, Casale, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Kamada; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

Immobile nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

L’inizio di stagione, a livello fantacalcistico, è stato caratterizzai da alti e bassi; l’attaccante della Lazio, però, è uno dei punti fermi del club biancoceleste e Sarri non può farne a meno se vuole raggiungere obiettivi importanti. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate su Immobile

Goal: uno

Assist: zero

Ammonizioni: zero

Espulsioni: zero

Fanta Media: 6.6

Immobile capitano della nazionale: ne può giovare anche la Lazio

Il nuovo ciclo della nazionale è ufficialmente iniziato; l’Italia, dopo l’addio di Mancini, ha deciso di affidarsi a Spalletti. Il tecnico, dopo la vittoria dello scudetto sulla panchina del Napoli, ha accettato una sfida con l’obiettivo di riportare la nazionale al Mondiale dopo che gli azzurri hanno saltato le ultime due edizioni. Prima, però, bisogna raggiungere gli Europei per difendere il titolo conquistato in finale con l’Inghilterra.

Per raggiungere l’obiettivo si farà affidamento anche ad Immobile; l’attaccante della Lazio, in questo nuovo ciclo, sarà il capitano degli azzurri. Responsabilità non da poco ma anche attestato di stima da parte di Spalletti.

Il tecnico ha sempre avuto attaccanti capaci di segnare un numero importante di gol come dimostrato da Osimhen nella passata stagione; la speranza è che anche Immobile possa essere il trascinatore della nazionale in un ciclo che deve riportare gli azzurri a giocarsi la fase finale di un Mondiale.