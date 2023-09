Colpo Juve, apre all’addio: annuncio e data

Il primo mercato di Cristiano Giuntoli alla Juventus è stato prevalentemente di cessioni ed attesa in entrata. Presto penserà anche al futuro: l’annuncio di un potenziale obiettivo

Estate di pazienza e mosse oculate per la Juventus, che ha accolto Cristiano Giuntoli al timone delle operazioni in un mercato di grande attesa, che ha visto l’ex dirigente del Napoli operare prevalentemente in uscita.

Il Football Director bianconero è però conosciuto soprattutto per la sua enorme capacità di scovare talenti importanti aggiudicandoseli prima della concorrenza, e nelle prossime sessioni di trasferimenti il suo operato potrebbe iniziare a vedersi anche in questo senso, dopo le ottime cessioni piazzate questa estate.

Tra i nomi accostati alla Juventus di Giuntoli anche quello del danese Maurits Kjaergaard, classe 2003 di proprietà del Salisburgo. Si tratta di un centrocampista forte fisicamente ed anche ben strutturato dall’alto dei suoi 192 cm che gli consentono di abbinare alla buona qualità complessiva anche una presenza importante tra le maglie in mediana. Il 23enne di Herlev è peraltro anche un nazionale danese U21 e potrebbe quindi rivelarsi come profilo intrigante, seppur in ottica futura.

Calciomercato Juventus, Kjaergaard e l’accostamento ai bianconeri: c’è un annuncio

L’accostamento alla Juventus e ad un calcio più importante come può essere quello italiano potrebbe quindi lusingare Kjaergaard che intanto pensa al presente e a lavorare sulla sua crescita, prima di un trasferimento dal Salisburgo che nelle prossime sessioni di mercato potrebbe anche arrivare.

Lo stesso mediano danese a ‘Tipsbladet’, ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro commentando anche gli interessamenti nei suoi confronti: “È pazzesco leggere una cosa del genere. In realtà giochi a calcio per divertimento, ora è il tuo lavoro. Il piano è, se tutto va bene, di trasferirsi la prossima estate“.

Curiosamente lo stesso Kjaergaard dovrà presto incrociare un’altra big del calcio italiano come l’Inter, che affronterà per ben due volte nel girone di Champions League con la maglia del suo Salisburgo, squadra in cui milita dal 2021,