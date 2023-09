William Viali, tutti gli esoneri in carriera

William Viali è oggi mister dell’Ascoli, club militante in B nella stagione 2023/2024. Ecco la lista degli esoneri che non tutti conoscono.

William Viali ha avuto una discreta carriera di calciatore, che lo ha visto giocare partite anche di Serie A, con le maglie di Fiorentina e Palermo tra le altre. Originario di Vaprio d’Adda, classe 1974 ed ex atleta con il ruolo di difensore, Viali oggi riprova a vincere sui campi di calcio – ma dalla panchina: è il mister dell’Ascoli in Serie B e non nasconde le ambizioni di fare bene con il club e magari farsi notare da una società più blasonata, per spiccare il grande salto verso la A.

Il tecnico allena dal 2010 e dunque nel suo curriculum vi sono non pochi snodi degni di nota, come anche e soprattutto esoneri che non tutti conoscono. Di seguito una panoramica sul suo percorso e, in particolare, sui passi falsi che ha commesso – quelle docce fredde che portano all’addio anticipato ad un club per licenziamento. I dettagli.

L’esonero di William Viali al Piacenza

Chi tifa Ascoli, ed anche l’appassionato di calcio che ne vuole sapere di più, forse ignora che gli esordi nella carriera di allenatore risalgono a più di dieci anni fa, dopo l’ultima esperienza sui campi di calcio alla Cremonese.

Fu in primis il mister del Fiorenzuola, club all’epoca militante in Serie D, ed in seguito fu visto alla guida del Piacenza per due stagioni – la 2012/2013 e la 2013/2014. Il primo campionato si risolse positivamente con la promozione in Serie D, ma la seconda stagione non ebbe una buona conclusione ed anzi, arrivò presto la doccia fredda del primo esonero in carriera. Nell’ottobre 2013 l’addio al club che dipese da una partenza di stagione al di sotto delle aspettative, ma il colpo di scena vi fu qualche mese dopo: nel gennaio 2014 il ritorno sulla panchina piacentina al posto di chi lo sostituì, mister Venturato.

Da qui la stagione ebbe un andamento completamente diverso perché William Viali riuscì a condurre la squadra fino al terzo posto in classifica finale – pur con l’eliminazione ai playoff. Poco tempo dopo arrivarono le dimissioni del tecnico, che alla stampa dichiarò all’epoca di aver lasciato con la coscienza a posto.

Esonero Viali Sudtirol e Novara

In una breve esperienza durata una sola stagione – la 2015/2016 – il mister guidò il Pro Piacenza, squadra di Lega Pro che portò alla salvezza nel campionato. Nel giugno 2016, William Viali firmò per allenare il Südtirol sempre in Lega Pro, ma l’avventura durò nell’insieme davvero poco: l’esonero infatti arrivò nel marzo successivo, dopo due sconfitte consecutive e con la formazione a soli tre punti di margine dalla zona play-out. Pesarono le 11 sconfitte complessive, che contrastavano con le maggiori ambizioni della società.

In seguito nel 2018 divenne allenatore del Novara, neo retrocesso in Serie C. Qui fu dapprima esonerato per risultati ritenuti non all’altezza ma, come già successo ai tempi del Piacenza, il mister fu poi richiamato – questa volta però a campionato finito e con la squadra qualificata ai play-off. Questi ultimi però non si conclusero con un successo per Viali.

La società in seguito comunicò che il contratto, che sarebbe scaduto a fine giugno 2019, non avrebbe ricevuto rinnovo: un modo diplomatico per salutare un tecnico che mancò risultati importanti in questo club. Formalmente non un nuovo esonero, ma di fatto sì.

Concludendo, William Viali ha poi assunto il ruolo di mister nel Cesena, da cui però si separò nel 2022 con dimissioni, e nel Cosenza in cui rimase pochi mesi per poi accettare la più interessante offerta dell’Ascoli, di cui è allenatore dal giugno 2023. Presto per dire come andrà la sua avventura con la squadra marchigiana, ma è vero che se ha firmato un biennale, la durata effettiva della sua permanenza dipenderà dai risultati sul campo.