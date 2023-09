Stefano Vecchi, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Stefano Vecchi è stato un calciatore professionista seppur in campionati minori. Ecco dove, con quali squadre, il suo ruolo e i titoli.

Il mondo del calcio, com’è noto, è composto non soltanto dai big ma da una ‘galassia’ di atleti che riescono comunque a raggiungere il mondo del professionismo, senza però mai eccellere e senza mai firmare contratti con club blasonati o del maggiore campionato nazionale.

Tra questi c’è anche l’attuale allenatore della Feralpisalò, Stefano Vecchi. Bergamasco, classe 1971, il tecnico oggi prova in panchina ad ottenere quei successi e a salire su quei palcoscenici che sono mancati nella carriera del calcio giocato.

I tifosi del club della provincia di Brescia vorranno probabilmente saperne un po’ di più sul suo passato da atleta, e scoprire magari qualche dettaglio degno di nota: la sintetica scheda illustrativa che segue, esporrà gli aspetti essenziali della carriera dell’ex calciatore Stefano Vecchi, indicandone il ruolo in campo, le squadre in cui ha militato e i titoli vinti. Ecco i dettagli.

In che ruolo ha giocato Stefano Vecchi?

La posizione occupata dall’allenatore bergamasco ai tempi del calcio giocato era quella del centrocampista, ma senza particolari compiti di regia o incursione in attacco. Stefano Vecchi non brillò infatti sul piano prettamente tecnico, ma era un agonista e un calciatore che dava il 100% durante le partite: ecco perché fu utilizzato come mediano davanti alla difesa, con compiti sia di rottura sia, talvolta, di costruzione. In sintesi, il tipico giocatore tutto cuore, che sopperiva con l’abnegazione ad un non elevatissimo talento calcistico.

In quali squadre ha giocato Stefano Vecchi?

Non così significativa la sua carriera di atleta, ma degna di essere ricordata almeno in alcuni aspetti. Gli inizi furono senz’altro di un certo livello, perché fu visto nelle giovanili dell’Inter, club in cui tornò poi da allenatore delle stesse giovanili e in alcune partite della prima squadra. Per lui come atleta il cruccio maggiore fu probabilmente quello di non aver fatto carriera con i nerazzurri.

Oltrepò Voghera e Fiorenzuola dopo l’addio all’Inter

Dai nerazzurri il passaggio all’Oltrepò Voghera in Serie C2 ad inizio anni ’90, ma Vecchi fu poi riscattato dal club interista nel 1991 e spostato nuovamente altrove. Prima andò in prestito allo Spezia e poi all’Arezzo, club all’epoca militanti in Serie C1.

La vera delusione giunse però nel 1993 quando Stefano Vecchi fu ceduto (dapprima in compartecipazione e poi definitivamente) dall’Inter al Fiorenzuola, club neopromosso in Serie C1. Ciò per lui rappresentò di fatto la fine del sogno di vestire la maglia della prima squadra nerazzurra, tuttavia seppe poi ben figurare altrove.

Proprio al Fiorenzuola, squadra della provincia di Piacenza, stette nel periodo tra il 1993 e il 1997, divenendone un punto di riferimento per le gare della terza serie e conquistando nella stagione 1996/1997 la fascia di capitano.

Brescello, SPAL e il travagliato finale di carriera

Nel periodo della sua carriera tra il 1997 e il 2003 Stefano Vecchi giocò per altre due formazioni delle categorie professionistiche minori, ovvero il Brescello e la SPAL. In quest’ultima fu ancora capitano per due stagioni.

Dopo l’esperienza con la squadra ferrarese, per Stefano Vecchi l’avventura di calciatore proseguì con una stagione al Pavia, altro club di Serie C1 in cui però giocò poche partite a causa di problemi fisici ripetuti. Conseguentemente il suo rendimento complessivo fu inferiore alle attese e lo avvicinò di fatto alla conclusione del periodo di professionismo come calciatore.

La stagione 2003/2004 con la squadra lombarda si concluse in modo amaro per il club: arrivò infatti la retrocessione e per Stefano Vecchi si aprirono le porte della sua ultima avventura da atleta, quella al Pergocrema – club militante nel campionato nazionale dilettanti. Qui – a seguito di una stagione senza infamia e senza lode – scelse di appendere le scarpette al chiodo, ma anche decise di proseguire nel mondo del calcio in veste di mister, un ruolo che occupò subito e a partire dalla stagione successiva.

Quanti titoli ha vinto Stefano Vecchi da calciatore?

L’ex calciatore bergamasco ha svolto il suo percorso di atleta lontano dai palcoscenici importanti, pur avendo militato nelle giovanili dell’Inter. Ha mancato di concretizzare l’approdo in un club di un certo livello, ma comunque ciò non vuol dire che in carriera non abbia ottenuto traguardi o coppe.

Due infatti i successi conseguiti: il primo nelle competizioni giovanili con la conquista del Campionato Primavera con l’Inter – stagione 1988-1989 – e proprio sul finale di carriera il secondo, ovvero la conquista di un titolo di Serie D con il Pergocrema, club in cui ha militato nella sua ultima stagione – la 2004/2005.