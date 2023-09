Spalletti-Italia, bufera immediata: “Una barzelletta”

L’Italia di Spalletti ripartirà stasera contro la Macedonia del Nord. Numero 10 a Raspadori ma sui social la scelta non è stata troppo gradita

Stasera alle 20.45 l’Italia scenderà in campo contro la Macedonia del Nord provando subito a cancellare i brutti ricordi dell’incrocio che è costato il Mondiale ai ragazzi di Mancini. Ora in panchina c’è Luciano Spalletti per un nuovo ciclo che riparte proprio dalle scelte e dall’idea di calcio dell’allenatore campione d’Italia, reduce dallo scudetto col Napoli.

Tra i calciatori presumibilmente importanti all’interno dello schieramento tattico dell’Italia ci sarà anche Giacomo Raspadori che l’attuale ct ha avuto modo di allenare lo scorso anno a Napoli. Si tratta di un attaccante jolly in grado di agire sia da prima che da seconda punta, oltre che da esterno in emergenza.

Un autentico attaccante di manovra capace di mettere a disposizione della squadra le sue grandi capacità di raccordo tra i reparti. Il classe 2000 del Napoli si è peraltro anche caricato di ulteriori responsabilità scegliendo la maglia numero 10, che in Nazionale ha indubbiamente un sapore ed un significato molto particolare.

Italia, la numero 10 a Raspadori: i social non perdonano

Non è la prima volta che Raspadori indossa la prestigiosa numero 10 in Nazionale, lì dove si sono susseguiti grandi campioni come Baggio, Totti e Del Piero.

Nomi, quelli dei grandi campioni del passato, che sono stati citati a più riprese anche dagli utenti su Twitter che hanno reagito in modo colorito alla scelta relativa alla numero 10 azzurra:

Pensa come stamo….una volta avevamo Totti e Del Piero…oggi Raspadori….e poi ci domandiamo come mai il calcio italiano è finito…. — Vittorio basso (@vittoriobasso19) September 9, 2023

Siamo caduti in un baratro ormai. Nazionale comica. — Antonio (@MilanChamp19n) September 9, 2023

Stiamo rovinati — thegreyman 🖤🤍 (@antocosen75) September 9, 2023

uhhhhhhhhhhhh madooooooooooooo che degrado — Michelangelo Rinaldi #finoallafine® (@Mikfinoallafine) September 9, 2023

Baggio,Del Piero, Totti…Raspadori ..non serve altro — RV77 (@RV7759094603) September 9, 2023

Totti, del piero, baggio… — AlexSct (@AlexScet87) September 9, 2023

Una maglia impegnativa… — Bicchiere_bucato (@giacomococcia2) September 9, 2023

La 10 a Raspadori….tanto ormai la 10 della nazionale è diventata una barzelletta. Dopo Joao Pedro posso vederla a chiunque. — Henri (@Henri_Katuci) September 9, 2023