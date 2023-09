Spalletti-Immobile, è subito caos: “È impresentabile”

Commenti negativi per la scelta di Luciano Spalletti per Macedonia-Italia. I tifosi per nulla convinti del centravanti della Lazio

Il solito vecchio problema, quello del centravanti. Luciano Spalletti, alla sua prima partita sulla panchina dell’Italia, ha deciso di puntare ancora su Ciro Immobile.

Una scelta che non sta pagando e che non è mai piaciuta molto ai tifosi della nazionale, che non hanno perso tempo per attaccare il giocatore della Lazio. Tante le critiche al capitano azzurro, che sta faticando terribilmente a rendersi pericoloso. Sui social sono diversi i messaggi negativi contro Immobile. I tifosi su Twitter se la prendono chiaramente anche con Spalletti, colpevole di aver scelto il laziale e invocano la presenza di Scamacca o Raspadori.

Ecco alcuni tweet:

Mamma mia tra campo ( di patate) immobile( che fa fede al suo cognome ) e Politano questa partita e’ sconfortante #MacedoniaItalia — roberto braibanti (@robertobraibant) September 9, 2023

È più veloce mio nonno di Immobile…

Lo è di nome e di fatto… sto pippone! — Alessandro Spinelli #spuntablu (@aspinelli1972) September 9, 2023

Capitan Immobile è commovente #MacedoniaDelNordItalia — Cosimo Pignatelli (@cospignatelli) September 9, 2023

Immobile capitano… Mi sanguinano gli occhi. #MacedoniaItalia — Cico (@Cico38028137) September 9, 2023

Qualcuno mi vuole spiegare perché vedo ancora Ciro Immobile in nazionale? Ma perché..?#MacedoniaItalia — Federico Lodi (@FedeRunner77) September 9, 2023

Immobile non è un attaccante da Nazionale, punto.

Può impegnarsi quanto vuole ma comunque fa una fatica bestia. — Rodolfo (@Rodolfo34113504) September 9, 2023

Immobile in nazionale è davvero impresentabile — Andrea Buzzard 🦅 (@buteobuteo84) September 9, 2023