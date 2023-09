Spalletti emozionato: “Vale più della Champions. Zaccagni? Ecco perché l’ho scelto”

Le dichiarazioni del commissario tecnico italiano prima della sfida contro la Macedonia del Nord, valevole per le qualificazioni ad Euro 2024

E’ tutto pronto per la prima partita sulla panchina dell’Italia per Luciano Spalletti. Il Commissario tecnico degli azzurri ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Macedonia del Nord, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei.

“Non dobbiamo farci trovare impreparati – afferma Spalletti – Abbiamo dei valori importanti, e dei calciatori che sanno adattarsi un po’ a tutto, sono esperti e hanno giocato gare di livello. Mi aspetto una partita di livello”.

Partita importante per Spalletti, che non nasconde l’emozione – “Mi è successo di giocare bellissime partite in Champions, ma questa vale molto di più. L’inno della Nazionale vale 100 volte l’inno della Champions, stanotte ho dormito qualche minuto in meno”

Spalletti, come è noto, è chiamato a sostituire Chiesa, che avrebbe giocato titolare – “Ci sarà Zaccagni perché ha qualità, estro, ha intesa con Immobile. Lì è uno dei migliori che abbiamo”.