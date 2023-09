‘Scartato’ Barella, scelto il titolare della Juve

Incubo Premier per la nostra Serie A. Dopo Tonali, passato in estate al Newcastle, un altro nazionale azzurro potrebbe traslocare in Inghilterra

Lo spettro della Premier aleggia ancora sulla nostra Serie A. Già nella finestra di gennaio potrebbero esserci nuovi tentati inglesi per i migliori calciatori italiani del massimo campionato. Insomma dopo Tonali, tanto per fare il nome di uno degli ultimi big che ha detto addio all’Italia per trasferirsi Oltremanica, al Newcastle, il calcio del Bel Paese potrebbe salutare a breve uno altro dei suoi pezzi da novanta.

Barella, oppure Bastoni? Oppure Chiesa? Citati tre calciatori convocati da Spalletti per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina, con il terzo che ha subito salutato la truppa – così come Pellegrini – a causa di problemi muscolari. Ce n’è anche un quarto, Manuel Locatelli.

Titolarissimo della Juventus di Allegri, nel ruolo di play, il classe ’98 è quello che ha preso nettamente più voti nel sondaggio Telegram di Calciomercato.it.

Ai nostri lettori, avevamo chiesto “(…) Tra gli azzurri convocati da Spalletti, quale addio alla Serie A – con annesso trasloco in Premier, ndr – sarebbe meno doloroso?“.

L’esito è stato questo: 47% di voti per, appunto, Locatelli. Lontanissimo il secondo, il compagno in bianconero Chiesa col 20%; terzo Bastoni col 18%, quarto e ultimo l’altro interista Barella col restante 15%. L’eventuale partenza della mezz’ala sarda, quindi, sarebbe quella più dolorosa per il nostro campionato. Al contrario, quella di Locatelli…