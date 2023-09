Lupi in gabbia: il Chelsea preferisce la Juve

Interviene il Chelsea sul futuro del talento: preferenza per la Juventus. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

Cristiano Giuntoli e la dirigenza della Juventus sono già al lavoro dopo un calciomercato estivo caratterizzato dalle tante operazioni in uscita in casa bianconera.

La priorità del club è ora sui rinnovi, dalla nuova scadenza a giugno di Rabiot alle situazioni di Chiesa e Vlahovic. Con la Francia, il centrocampista ex PSG è tornato a parlare anche del suo futuro: “Ritorno al PSG? “No, in questo momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia, sono contento di ciò che abbiamo fatto stasera, poi vedremo cosa succederà”. Sempre dalla Francia, però, potrebbe arrivare uno dei prossimi colpi in entrata di Cristiano Giuntoli. Il nome è quello di Habib Diarra, talentuoso centrocampista classe 2004 di proprietà dello Strasburgo.

Calciomercato Juventus, il Chelsea ha ‘bloccato’ il trasferimento dell’obiettivo Habib Diarra al Wolverhampton

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, in estate il Chelsea è intervenuto per bloccare il trasferimento di Habib Diarra al Wolverhampton. C’è lo zampino di BlueCo, il consorzio americano di Todd Boehly che controlla anche il club francese.

I Wolves avevano presentato un’offerta importante per il classe 2004, ma l’intervento della proprietà ha bloccato tutto. Boehly e il suo Chelsea vogliono mantenere il controllo di Diarra e non avrebbero gradito la destinazione Wolverhampton. Resta così in corsa anche la Juventus in vista delle prossime sessioni di mercato: il club bianconero, grazie alla mossa del Chelsea, ha già superato i ‘Lupi’.