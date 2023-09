Klopp, tecnico mai esonerato: il segreto che non ti aspetti

Allenatore del Liverpool e uno dei migliori tecnici che ci sono nel mondo del calcio; Klopp non è mai stato esonerato

Sono tanti gli allenatori bravi nel mondo del calcio; uno dei migliori in circolazione è, senza ombra di dubbio, Klopp. Il tecnico ha avuto una straordinaria evoluzione e ora è alla guida del Liverpool con la voglia, ogni stagione, di essere protagonista sin in ambito nazionale sia a livello europeo. Alla guida dei Reds ha vinto ben sette titoli tra cui una Premier League e una Champions.

Il Liverpool, grazie a Klopp, è diventata una squadra sia forte sia bella da vedere; il calcio espresso dal club inglese è di ottimo livello. Aggressività, voglia di recuperare palla il prima possibile e continua ricerca della verticalizzazione per trovare impreparata la difesa avversaria. L’allenatore chiede tanto ai suoi giocatori soprattutto dal punto di vista fisico ma, nel corso della sua carriera, ha anche migliorato molti calciatori.

Lo possiamo definire un vero e proprio personaggio; Klopp partecipa attivamente alla partita ed è sempre molto coinvolto dalla prestazione della sua squadra. Tra i giocatori che sono notevolmente migliorati sotto la gestione di Klopp non possiamo non citare Salah; l’ex Roma, da quando si è trasferito al Liverpool, ha alzato e non di poco la sua media realizzativa.

Non solo il Liverpool; Klopp, infatti, prima di trasferirsi in Premier League è stato il tecnico del Borussia Dortmund. Il BVB, sotto la guida del tecnico, ha vissuto un periodo assolutamente straordinario riuscendo anche a spezzare il dominio del Bayern Monaco. Cinque trofei conquistati e l’impresa, solamente sfiorata, in Champions League in una stagione dove il calcio del Borussia Dortmund aveva incantato anche oltre i confini nazionali.

Quanto fatto sulla panchina del Dortmund in un campionato dove, ripetiamo, il Bayern domina in lungo e in largo testimonia la bravura di un tecnico capace di portare il proprio credo calcistico ovunque sia andato. Il suo periodo in Bundesliga è stato decisamente importante perché gli ha permesso di crescere, migliorare dal punto di vista tattico e fare il salto di qualità andando ad allenare una squadra come il Liverpool. Ancora prima del Borussia Dortmund, il tecnico aveva mosso i primi passi al Mainz.

Klopp, partenza sulla panchina del Mainz: anni importanti

Un tecnico che, da calciatore, ha vestito la maglia del Mainz; stessa squadra dove è stato chiamato come allenatore andando ad iniziare una straordinaria carriera. Non ha vinto nessun titolo ma ha raggiunto comunque risultati importanti come la qualificazione all’Europa League quando la competizione si chiamava ancora Coppa Uefa.

Il club tedesco non riuscì ad accedere alla fase ad eliminazione diretta dal momento che il cammino si fermò ai playoff contro il Siviglia. Una traguardo in ogni caso incredibile raggiunto grazie ad un tecnico capace, fin dalle sue prime esperienze, di dare una precisa identità di gioco alle proprie squadre. Momento difficile fu, senza ombra di dubbio, la retrocessione; in ogni casa non venne esonerato.

Parliamo, dunque, di uno dei migliori tecnici che ci siano in circolazione; Klopp, con il lavoro, ha scalato le gerarchie fino ad arrivare alla guida del Liverpool.