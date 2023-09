Incontro fissato con Giuntoli: alla Juve fino al 2026

Già un gol ed un ruolo sempre più centrale nelle gerarchie interne di Allegri per Adrien Rabiot che dovrà però rinnovare il contratto. Le ultime sull’incontro

La scorsa annata è stata quella della consacrazione per Adrien Rabiot, che ha vissuto la sua stagione migliore da quando è alla Juventus, soddisfacendo a pieno le grandi aspettative che Massimiliano Allegri riponeva nei suoi riguardi. Una stima importante quella del tecnico juventino che ha fatto anche da preludio al rinnovo di contratto di un anno fino al 2024.

Fino a giugno prossimo quindi Rabiot sarà ancora un centrocampista della Juventus, che spera però di poterlo trattenere ancora a lungo, proprio ora che è diventato un pilastro inamovibile per gli equilibri della mediana a tinte bianconere. Già un gol in questo avvio di torneo e la conferma delle ottime sensazioni raccolte lo scorso anno. Sul campo ha evidentemente conquistato una leadership riconosciuta da compagni, ambiente e tifosi, e la dirigenza juventina dovrà quindi presto lavorare su un rinnovo contrattuale.

Undici gol lo scorso anno ed un avvio efficace anche in questo bastano per desiderarne la permanenza che è messa a rischio da una scadenza così vicina, oltre che dall’appeal crescente che ha il calciatore. “In questo momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia”, ha recentemente detto su un eventuale ritorno al PSG.

Calciomercato Juventus, incontro con la madre di Rabiot: obiettivo rinnovo

Rabiot pensa quindi alla Juventus, e la stessa Juventus pensa a lui per il futuro. Come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ presto riprenderà il dialogo con la mamma-agente Veronique per valutare la fattibilità dell’affare.

Tutto diventa possibile nella misura in cui il calciatore dovesse aprire alla possibilità di spalmare l’ingaggio attuale da 7 milioni di euro. Esigenze chiaramente che vanno di pari passo anche ad una eventuale qualificazione Champions della società bianconera.

Un futuro che quindi per Rabiot potrebbe ricalcare ancora gli stessi colori, come confermato anche da ‘Rai Sport’ che sottolinea come a novembre dovrebbe tenersi l’incontro tra Giuntoli e la mamma del calciatore con l’idea di allungare persino fino al 2026.