Genoa-Napoli: doppio infortunio e niente convocazione

Il Genoa, alla ripresa del campionato, sfiderà il Napoli; il club rossoblù, molto probabilmente, dovrà fare a meno di due giocatori

Nella scorsa stagione, il Genoa ha disputato un campionato di Serie B di assoluto livello conquistando la meritata promozione in Serie A. L’impatto con il massimo campionato italiano è stato traumatico con la sconfitta interna, decisamente pesante, per quattro a uno contro la Fiorentina.

La prima vittoria stagionale è arrivata all’Olimpico contro la Lazio mentre, prima della sosta, il club rossoblù ha perso in casa del Torino; una sconfitta difficile da digerire dal momento che è arrivata in pieno recupero. Tre punti in altrettante partite sono un buon bottino per una squadra il cui obiettivo principale è ottenere la salvezza.

Al rientro dalla sosta ci sarà una sfida decisamente impegnativa per il Genoa; i ragazzi di Gilardino, infatti, affronteranno il Napoli. Fare risultato contro i campioni d’Italia in carica non sarà per nulla semplice considerando anche una squadra, quella partenopea, desiderosa di riscatto dopo la sconfitta interna con la Lazio.

Servirà una prestazione semplicemente perfetta da parte del Genoa che dovrà essere particolarmente attenta in fase difensiva e sfruttare, al meglio, quelle occasioni che capiteranno a Retegui e compagni. Per Gilardino, però, il rischio concreto è quello di dover rinunciare a due pedine molto importanti.

Genoa, Messias e Vogliacco in forte dubbio: possono saltare la sfida con il Napoli

Come abbiamo detto, per battere il Napoli servirà la partita perfetta; il problema, per Gilardino, è la probabile assenza di due elementi che avrebbero potuto dare una mano nel corso della partita. Il primo è Alessandro Vogliacco, centrale difensivo classe 1998 alle prese per un problema muscolare; il suo recupero, in vista del match in programma il prossimo sedici settembre, appare molto complicato.

Lo stesso discorso lo si può fare per Junior Messias; l’attaccante, acquistato in prestito dal Milan, è alle prese con il problema muscolare e anche per lui la convocazione per la sfida contro i campioni d’Italia è molto complicata. Un problema non da poco per Gilardino considerando le qualità del classe 1991.

Messias, con la sua esperienza ma soprattutto con le sue abilità nell’uno contro uno, avrebbe potuto mettere in difficoltà la difesa partenopea; a partita in corso uno come l’ex Milan è in grado di fare la differenza. Il conto alla rovescia verso la sfida con il Napoli non inizia nel migliore dei modi per il Genoa con Gilardino costretto, molto probabilmente, a dover rinunciare a due elementi che avrebbero potuto dare un buon contributo.