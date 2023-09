Fischio d’inizio rinviato al foto finish: campo pericoloso

Fischio d’inizio del match rinviato all’ultimo minuto: rischio di pericolo troppo alto

Non solo Europa: la pausa delle Nazionali offre gare di grande importanza in tutto il mondo. Se le formazioni europee si giocano la qualificazione ad Euro 2024, le sudamericane hanno iniziato il percorso di qualificazione ai Mondiali 2026.

Si gioca però anche in Africa, con le ultime gare decisive per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa che si giocherà a gennaio in Costa d’Avorio. E nel gruppo I la situazione è particolarmente equilibrata, con Repubblica Democratica del Congo a 9 punti, Mauritania e Gabon a 7 e Sudan a 6. Un’ultima giornata decisiva quindi per stabilire chi saranno le due squadre alla competizione.

DR Congo-Sudan, rinvio gara: ecco perché

E lo Stadio dei Martiri di Kinshasa, uno dei più grandi di tutto il continente, ospitava i padroni di casa contro il Sudan. Un pari ai ‘Leopardi’ basterebbe per centrare la qualificazione.

La gara però, inizialmente in programma per le 17 ora locale (le 18 italiane), è stata rinviata. O meglio, l’inizio è stato posticipato. Lo stadio della capitale congolese si è riempito con 80mila persone pronte a tifare la propria nazionale per il passaggio del turno. E sui social il giornalista congolese Arsene Mpunga ha spiegato le ragioni che hanno portato al rinvio del match.

Una grande folla infatti, oltre che sulle tribune, si è riversata all’esterno dello stadio e sperava di poter entrare per assistere alla partita. Troppe persone quindi, che hanno portato così a posticipare l’inizio della gara per risolvere prima i problemi di ordine pubblico. Il match è poi iniziato con oltre tre quarti d’ora di ritardo. Nella nazionale congolese ha esordito centrocampista della Cremonese Charles Pickel, nato in Svizzera ma originario proprio del paese africano.