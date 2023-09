Errori imperdonabili con l’Italia: “Macchinoso, ormai è un ex calciatore”

L’azzurro finisce nel mirino della critica per la sua prestazione negativa nel match contro la Macedonia del Nord, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei

Un cross completamente sbagliato e un fallo al limite dell’area, che ha portato al gol della Macedonia del Nord su punizione.

La partita di Zaniolo non è stata per nulla brillante e inevitabilmente i tifosi dell’Italia si sono scatenati sui social. Sono davvero tantissimi i messaggi contro l’ex giocatore della Roma, che non è piaciuto proprio a nessuno e che verrà ricordato soprattutto per i due episodi sopracitati.

Macedonia-Italia, Zaniolo per Politano: un cambio che non dà la svolta

Luciano Spalletti ad inizio ripresa aveva deciso di affidarsi a Zaniolo, lasciando negli spogliatoi Politano, ma il cambio non ha pagato.

Zaniolo, come detto, non è riuscito a far meglio del giocatore del Napoli, scatenando, ancora una volta i tifosi, che hanno fatto ricorso anche all’ironia per criticarlo.

Spiegatemi perché Zaniolo è ancora in Nazionale — 𝙇𝙐𝘾𝘼™ | sarrista (@luca_nacchio) September 9, 2023

Zaniolo e la sua fluidità di corsa sono un lontanissimo ricordo sbiadito, macchinoso ed incapace di sprigionare quel cambio di passo che era il suo marchio di fabbrica originale. pic.twitter.com/KuSgiUxcGr — _marco94 (@RealMarco94) September 9, 2023

Zaniolo ha visto il video di Lazzari sui cross — Alessio non Romagnoli (@aledeg_) September 9, 2023

Menomale che Zaniolo ha lasciato un ambiente tossico e tatticamente mortificante come quello dela Roma. Finalmente è sbocciato e sta splendendo anche in Nazionale 💪🇮🇹 https://t.co/xYQbPZSxDd — Vincenzo Iraniano (@soralhellas) September 9, 2023

Se era Zaniolo la soluzione, ma veramente mi tenevo Messias — Gennaro Spina (@GennaroSpinaa) September 9, 2023