Dall’Inter alla Juve: firma e nuova clausola

Difficile un ritorno in Italia per un esterno che negli anni scorsi ha giocato in Serie A. Il club di appartenenza lavora già su un corposo rinnovo

Mirino puntato sulla sosta per gli impegni delle nazionali che sta catalizzando l’attenzione dei tifosi, i quali attendono il rientro dei propri beniamini nei rispettivi club di appartenenza. Aspettano i loro nazionali anche Inter e Juventus, che sono partite rispettivamente con 9 e 7 punti nelle prime tre giornate.

Due squadre da sempre rivali e che spesso sono state anche associate ai medesimi obiettivi di calciomercato. È il caso anche di un esterno destro di spinta che ha avuto un buon passato in Italia prima di trasferirsi in Spagna. Il riferimento è all’argentino Nahuel Molina i questo giorni impegnato con le gare della sua nazionale.

In campo nel successo per 1-0 contro l’Ecuador, l’ex bianconero nell’estate 2022 lasciò il campionato italiano per lanciarsi in una nuova avventura alla corte del connazionale Diego Pablo Simeone, indossando la maglia dell’Atletico Madrid e con buona pace di Inter e Juventus che lo avevano osservato. Club questi ultimi a cui è stato associato anche nei mesi scorsi, fermo restando che all’Atletico ha fatto discretamente bene al primo anno, ed ha avviato il secondo trovando subito la via del gol.

Calciomercato, niente Juventus o Inter: cambia il destino di Molina

Molina è un terzino destro di piede, gamba e spinta, capace quindi di far gola da più parti. Lo scorso anno è andato in Spagna per circa 20 milioni di euro all’Udinese, siglando un contratto fino al giugno 2027.

A tal proposito, secondo quanto evidenziato dal ‘Mundo Deportivo’ il club iberico è soddisfatto delle prestazioni dell’argentino e ha già parlato con il suo rappresentante per intavolare un prolungamento contrattuale in un futuro non troppo lontano con annesso miglioramento di ingaggio e anche con l’aumento della sua clausola rescissoria che ora si assesta sui 90 milioni.

Le parti sono quindi entusiaste delle rispettive situazioni, e ben presto potrebbero quindi provare a rinnovare l’accordo andando a chiudere le porte a qualunque idea di trasferimento altrove.