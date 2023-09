Vlahovic decisivo in nazionale, ma che fortuna: il gol con l’Ungheria infiamma il web

Dusan Vlahovic continua a essere uno dei calciatori più discussi in Italia, anche quando gioca in nazionale

La Juventus è ripartita da Dusan Vlahovic, dopo una lunga estate in cui il serbo era sostanzialmente la pedina in grado di sbloccare il resto del mercato in entrata. Il classe 2000 è stato a lungo al centro della telenovela dello scambio col Chelsea per Romelu Lukaku. L’ex Fiorentina non ha mai voluto lasciare Torino e questo inizio di stagione gli sta comunque dando ragione. Ad ora due gol nelle prime tre partite di campionato, anche se non ha ancora convinto del tutto.

La prova del 9 era in nazionale. Stasera la sua Serbia ha giocato contro l’Ungheria, perdendo però 2-1. Al 10′ però gli stessi padroni di casa erano passati in vantaggio con l’autogol di Szalai, propiziato da Vlahovic. O meglio da un suo errore. Dopo un’azione molto bella, il filtrante di Milinkovic-Savic e l’assist al bacio di Tadic, la porta era spalancata davanti all’attaccante della Juventus. Che invece clamorosamente sbaglia e calcia fuori dallo specchio della porta, ma Szalai in modo goffo arriva sul pallone e la manda nella propria porta. Poi la rimonta dell’Ungheria tutta nel primo tempo. Il video dell’autogol ha fatto ovviamente subito il giro del web. Così come la prestazione opaca di Vlahovic, che secondo le statistiche finali ha mancato tre ‘big chances‘, tra cui un colpo di testa clamoroso.

A fine match, le parole del giocatore 23enne a ‘B92.net’: “Il primo tempo è stato pessimo da parte nostra. Abbiamo giocato male per i nostri standard, potevamo fare molto meglio. Penso che dovremmo ripartire dal secondo tempo, abbiamo giocato molto bene ma non siamo stati fortunati. Vorrei congratularmi con il loro portiere per i grandi interventi sia su di me che su Veljkovic”. Ora toccherà al match con la Lituania, che diventa già importantissimo nel cammino verso Euro 2024: “Per noi la vittoria è fondamentale. Non sarà facile visto che loro giocheranno in casa, sono una squadra molto tosta, ma ovviamente noi faremo del nostro meglio”.

