Sacrificio per la Juventus: si riduce l’ingaggio e firma per Allegri

In casa Juventus è tempo di rinnovi, per riconquistarsi la Signora c’è anche chi è disposto a ridursi l’ingaggio: scelta d’amore

Il mercato dei bianconeri – il primo ufficialmente targato Cristiano Giuntoli– non ha entusiasmato i tifosi, ma le indicazioni ricevute dal nuovo Direttore Generale erano di alleggerire il monte ingaggi e abbassare l’età media. Due obiettivi già parzialmente raggiunti, ma che troveranno maggiore attuazione in questa seconda fase di calciomercato: quella dei rinnovi di contratto.

Tanti sono i giocatori della Juventus che nelle prossime settimane vedranno rimodulato il proprio contratto. Tra questi, c’è anche chi è disposto ad abbassarsi l’ingaggio, spalmandolo su più stagioni per poter restare a Torino. Uno dei capisaldi dell’undici Allegriano, infatti, avrebbe già dato un primo assenso alla dirigenza bianconera per spalmare il proprio maxi-ingaggio.

Szczesny pazzo per la Juve: è pronto a ridursi l’ingaggio per restare

Uno dei calciatori più amati dai tifosi all’interno della rosa bianconera, per la sua personalità e per le dichiarazioni d’amore che ha sempre rilasciato, è Szczesny. Il portiere polacco è uno dei giocatori più pagati a livello di ingaggio e per restare è disposto ad abbassarsi l’ingaggio.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, infatti, dall’entourage del polacco sarebbe arrivata l’apertura ad allungare il contratto fino al 2026 spalmando il maxi-ingaggio del portiere. Un’eventualità che troverebbe molto favorevole la Juve, che potrebbe così abbassare il proprio monte ingaggi e allo stesso tempo avere a disposizione un portiere super affidabile.

Szczesny ha sempre dichiarato di non voler tirare per le lunghe la propria carriera e che quelli che stanno arrivando saranno gli ultimi anni della sua carriera. La volontà del giocatore è quella di ritirarsi a vita privata e godersi la famiglia, per questo non vive con ansia le ultime stagioni della sua vita calcistica. Certo, arrivare al Mondiale del 2026 da portiere della Juventus potrebbe aiutarlo a togliersi un ultimo sfizio: quello di giocare un’altra Coppa del Mondo.