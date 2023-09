Ritorno di Balotelli, l’annuncio del presidente

Per Mario Balotelli si chiude un’opportunità per il ritorno in Italia: il presidente chiude la porta al calciatore

Balotelli? No, grazie. Il presidente del club italiano chiude le porte all’attaccante attualmente al Sion.

Il calciatore, ex Inter e Milan, non sta giocando con la squadra svizzera dopo una stagione caratterizzata da tanti problemi e con poche apparizioni in campo. Una situazione che potrebbe spingerlo a cercare un’altra sistemazione anche se ormai il mercato è chiuso quasi ovunque.

Una opportunità poteva arrivare dalla Serie B con il Lecco che ha tempo fino a questa sera per fare acquisti, grazie alla proroga avuta per la questione relativa all’iscrizione al campionato cadetto che si è chiusa soltanto a fine agosto. La società del presidente Di Nunno ha tempo fino a questa sera alle 20 per fare operazioni in entrata, ma tra queste non ci sarà Mario Balotelli.

Lo ha annunciato lo stesso numero uno del club neo-promosso nel campionato cadetto in un’intervista rilasciata a ‘Il Giorno’: “Prendere Balotelli? Proprio lui no. La squadra è fatta. Con i giocatori esperti siamo a posto – le sue dichiarazioni – e poi abbiamo tanti giovani pronti”.

Lecco, niente Balotelli: “I nostri faranno tanti gol”

Paolo Di Nunno, presidente del Lecco, nella sua intervista a ‘Il Giorno’, va anche oltre e parla di alcune mosse di mercato come quella di richiamare il ds Fracchiolla.

“Mio figlio non poteva fare il ds e l’ho richiamato, anche se lo scorso anno ho vinto grazie ai miei figli Gino e Paolo Cristian. Ora mi sono affidato a una persona che ha le capacità per lavorare in Serie B. La squadra è ottimo, gli acquisti giusti. Sono giocatori che faranno tanti gol”.