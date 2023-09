Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 8 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 8 settembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 8 settembre settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Alla vigilia dell’esordio della prima Nazionale di Luciano Spalletti, La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina agli Azzurri: “SPALLETTI D’ITALIA“. Il taglio laterale della Rosea, invece, è già proiettato al Derby della Madonnina che andrà in scena al ritorno della sosta per le nazionali: “Il Milan ci crede, ma Giroud va KO”. Anche a Torino c’è ottimismo sulla stagione: “È un’altra Juve, c’è più gioco nella rivoluzione del nuovo Allegri“. Gli altri titoli di giornata: “Ranieri, vivo il calcio per 25 ore al giorno”; “Ricchissima Arabia, spesi più di 2 miliardi”; “Sono ancora qua”.

Il Corriere dello Sport apre con gli Azzurri e, in particolare, con una delle stelle della Nazionale: “NICO D’ITALIA”; Barella è l’unico italiano presente nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro. Spazio anche al processo Prisma: “Processo alla Juve: ma quale?”. Gli altri titoli di giornata: “Il trionfo del banco di Napoli”; “Lucio sceglie l’esperienza a Skopje tocca ai senatori”; “Arabia, il saccheggio è finito”; “Dybala e Lukaku in coppia per Mou”.

Va controtendenza Tuttosport, che apre con i rinnovi in casa Juventus: “SZCZESNY ATTO D’AMORE“. Il portiere polacco sembra essere disposto a spalmare il proprio ingaggio per restare a Torino. Gli altri titoli di giornata: “Ora fate un Toro per Buongiorno”; “Prendeteci!”; “Giroud ko con la Francia, è allarme derby”; “L’incidente con Pecco? Ho paura solo dei serpenti”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 8 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna, AS avvisa la nazionale iberica: “SIN MARGEN DE ERROR”. In Portogallo, invece, Record apre con l’intervista esclusiva a Rui Costa. Il dirigente del Benfica fa sognare i tifosi: “CHAMPIONS NAO È UTOPIA”.