Non solo Maignan: Milan a lavoro per altri rinnovi

Dopo il mercato è tempo di rinnovi dalle parti di via Aldo Rossi, ma non c’è alcuna situazione critica

La firma sul rinnovo fino al 30 giugno 2028 di Rafael Leao è stata l’ultima grande vittoria di Paolo Maldini e Frederic Massara. La dirigenza rossonera, grazie al lavoro anche di Giorgio Furlani, è riuscita a blindare il suo migliore giocatore, chiudendo di fatto, un cerchio che si era aperto qualche mese prima, con altri importantissimi prolungamenti, da quello di Theo Hernandez, passando per quello di Fikayo Tomori, Ismael Bennacer e Pierre Kalulu.

I migliori della rosa, dunque, non hanno situazioni critiche con contratti ancora lunghi, ma in queste ore si sta parlando con insistenza del futuro di Mike Maignan. Come è noto ormai da mesi, il rinnovo del portiere francese, che ha un contratto in scadenza nel 2026, è una delle priorità: l’obiettivo del Diavolo è quello di blindarlo con uno stipendio simile a quello dei migliori giocatori della rosa.

Il Decreto Crescita viene in soccorso della dirigenza rossonera, che potrà dunque arrivare spingersi fino ad una cifra sui cinque milioni di euro netti (attualmente guadagna 2,8 milioni) a stagione. Ci sarà da trattare, ma la scadenza non è certo così immediata.

Calciomercato Milan, da Krunic a a Calabria: il punto sui contratti

A rinnovare prima di Mike Maignan, dovrebbe essere, Rade Krunic. Il bosniaco ha un accordo in scadenza nel 2025: è diventato un titolarissimo del Diavolo e Pioli stravede per lui. Il bosniaco andrà a raddoppiare il proprio stipendio, attualmente di 1,1 milioni di euro.

In Primavera, poi, sarà inevitabile un incontro con Olivier Giroud, che guadagna 3,5 milioni. Se dovesse continuare così sarà inevitabile un nuovo prolungamento, per il francese sempre più sulle orme di Zlatan Ibrahimovic. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani dovranno, inoltre, pensare anche al contratto di Davide Calabria, che ha un accordo in scadenza nel 2025. Il capitano ha il rossonero nel sangue e non sarà complicato trovare un’intesa. Come detto, in Casa Milan non c’è alcuna situazione critica e i ‘casi’ Donnarumma, Calhanoglu e Kessie sono davvero lontani. La firma di Leao fino al 2028 ne è una dimostrazione, i tifosi del Diavolo possono star tranquilli.