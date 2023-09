L’Italia di Nunziata parte con un pareggio: l’Under 21 non sfonda in Lettonia

La nuova Under 21 guidata da Nunziata non va oltre il pareggio a reti bianche contro il parità età della Lettonia

Esordio senza reti per Nunziata sulla panchina dell’Italia Under 21. Gli azzurrini non vanno oltre lo 0-0 contro i pari età della Lettonia nel match che dà inizio al ciclo che dovrà portare agli Europei del 2025 in programma in Slovacchia.

La sfida con i lettoni finisce a reti bianche al termine di un match che ha visto la formazione italiana in costante proiezione offensiva, senza però mai trovare lo spunto vincente per battere la retroguardia dei padroni di casa.

Un pareggio che apre quindi il girone di qualificazione e costringe l’Italia ad inseguire la stessa Lettonia, attualmente prima con quattro punti in due partite, e la Norvegia che ha debuttato sommergendo di gol San Marino (7-0 nella gara disputata ieri). Prossimo impegno per la Nazionale di Nunziata è in programma contro la Turchia martedì prossimo.

LETTONIA UNDER 21-ITALIA UNDER 21 0-0

Classifica: Lettonia 4 punti (in 2 partite); Norvegia 3 (1); Italia 1 (1), Irlanda 0 (0), Turchia 0 (0), San Marino 0 (2).