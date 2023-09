Juventus, la confessione dal ritiro: “Tornare è stato difficile”

Reduce dall’esperienza in Inghilterra con la maglia del Leeds United, Weston McKennie è tornato alla Juventus con ambizioni di far bene in bianconero

Dopo l’esperienza in Premier League, Weston McKennie è tornato a vestire la maglia della Juventus: per lui un’altra occasione con la maglia bianconera.

Arrivato alla Juventus dallo Schalke 04 nel 2020 e legato ai bianconeri da altri due anni di contratto, Weston McKennie è tornato a Torino dopo l’esperienza dello scorso anno in Premier League con la maglia del Leeds United. Per lui, in Inghilterra, 20 gettoni di presenza tra campionato e coppe e la retrocessione in Championship prima del ritorno a Torino.

Quest’estate si ipotizzava una cessione per Weston McKennie il quale, però, alla fine è rimasto alla corte di Massimiliano Allegri. Ora il centrocampista statunitense avrà a disposizione un’altra occasione in bianconero: finora è stato impiegato in tre spezzoni di partite contro Udinese e Bologna, conquistando poi una maglia da titolare nella sfida vinta sul campo dell’Empoli prima della sosta del campionato.

Juventus, le parole di McKennie dopo il ritorno

Impegnato con la Nazionale degli Stati Uniti d’America, Weston McKennie è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della squadra a stelle e strisce, parlando anche della sua decisione di tornare a vestire la maglia bianconera.

“Non è stato facile tornare alla Juventus” ha dichiarato McKennie dal ritiro della Nazionale statunitense, raccontando di aver “lasciato la squadra in un momento di difficoltà e tornare è stato come ripartire da zero”.

Una sfida che però non sembra spaventare il centrocampista classe ’98: “Sono pronto per questa sfida, credo di averne bisogno in questo momento della carriera in cui devo dimostrare alla gente di esserci ancora”. Al rientro dagli impegni con la selezione degli Stati Uniti d’America, McKennie tornerà a disposizione di Allegri per i prossimi impegni, col desiderio di dare il suo contributo alla causa dopo due stagioni difficili sotto il piano personale e non solo. Inoltre, le condizioni di Pogba e i dubbi di formazione di Allegri potrebbero rappresentare per McKennie una opportunità per trovare spazio stabilmente nello scacchiere tattico bianconero nel corso di questa stagione, pur senza coppe europee.