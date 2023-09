Juve o PSG, Rabiot allo scoperto: “Non ci penso affatto”

Rabiot protagonista anche in nazionale con la maglia della Francia: il centrocampista della Juventus ha svelato le sue intenzioni per il futuro

Pilastro della Juventus e della Francia. Adrien Rabiot giovedì è stato uno dei migliori nella selezione di Deschamps, vittoriosa per 2-0 contro l’Irlanda e sempre più vicina a staccare il pass per Euro 2024.

Il pretoriano di Allegri insieme a Tchouameni ha preso le chiavi del centrocampo dei ‘Blues’, tornando a giocare al ‘Parco dei Principi’ dopo l’addio nel 2019 al Paris Saint-Germain. La permanenza sotto la Mole del numero 25 bianconero nei mesi scorsi era in bilico e il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ sembrava complicato. Il pressing della dirigenza della Continassa e in particolare dell’estimatore Allegri sono andati però a buon fine, con il ‘Duca’ che ha rinnovato per un anno il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno. Accordo sulle stesse cifre, ovvero 7 milioni di euro a stagione sfruttando anche il Decreto crescita.

Calciomercato Juventus, Rabiot allontana il ritorno al PSG

Praticamente come un nuovo acquisto per la Juve e Allegri, visto che era concreta la possibilità di perdere Rabiot a parametro zero.

Il 28enne francese è un leader tecnico ormai dei bianconeri, oltre ad aver acquisto un certo peso e scalato le gerarchie dentro lo spogliatoio, con lo stesso Allegri che lo ha eletto vicecapitano con Alex Sandro dietro Danilo. Adesso la Juventus e Giuntoli pensano a un nuovo rinnovo per Rabiot e in autunno è previsto un incontro con la mamma-agente del centrocampista per capire anche quali siano le intenzioni della controparte. Il classe ’95 e la famiglia si trovano bene a Torino e dopo il recente prolungamento filtra fiducia nella dirigenza juventina per una nuova intesa col giocatore.

Intanto Rabiot, impegnato ieri con la casacca della Francia al ‘Parco dei Principi’ nella sfida delle qualificazioni al prossimo europeo, ha allontanano per il momento un ritorno alle origini: “Tornare al PSG? No, adesso non ci penso affatto. Sono concentrato soltanto sulla Juventus e sulla Francia – le sue parole ai microfoni de ‘L’Equipe’ – Sono contento di ciò che abbiamo fatto contro l’Irlanda, poi vedremo cosa succederà“. Il presente (e forse il futuro prossimo) resteranno a tinte bianconere, ma occhio alle sirene da Parigi e dalla Premier League per l’alfiere di Allegri.