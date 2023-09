Finisce definitivamente fuori rosa: 30 milioni buttati

L’attaccante non potrà prendere parte al campionato sino al prossimo mese di gennaio

Per la gioia dei club europei, ieri sera si è chiusa ufficialmente la finestra dedicata agli acquisti per il campionato arabo. I club sauditi, come mai nella storia del calcio, nell’ultima estate hanno fatto irruzione con prepotenza nel calciomercato facendo leva sul grande divario economico rispetto al mondo europeo.

Una sessione che ha visto volare in Arabia Saudita l’ultimo Pallone d’Oro Karim Benzema ed uno dei calciatori più talentuosi dell’ultimo decennio come Neymar. Una strada probabilmente indirizzata dal trasferimento dello scorso gennaio di Cristiano Ronaldo, in tal senso un vero e proprio precursore. Il centravanti portoghese, dopo aver salutato il Manchester United a parametro zero alla vigilia dei Mondiali, aveva ceduto alla corte milionaria dell’Al-Nassr.

Non solo campioni già affermati in Europa come Milinkovic-Savic, Marcelo Brozovic, Mané, Roberto Firmino, Laporte e tanti altri hanno seguito le orme del portoghese, ma anche giovani di grandi prospettive come nel caso di Gabri Veiga. Il classe 2002, conteso da mezza Europa e vicinissimo a vestire la maglia del Napoli, nonostante le numerose offerte nei suoi confronti ha infatti deciso di lasciare il Celta Vigo per trasferirsi subito in Arabia alla corte dell’Al-Ahli.

Calciomercato, l’Al-Ittihad esclude Jota dagli iscritti al campionato

Altro giovane calciatore che lo scorso luglio si è trasferito all’Al-Ittihad siglando un contratto triennale, è il portoghese Jota.

L’ex esterno del Celtic, ceduto per circa 30 milioni di euro, ha collezionato cinque presenze nel campionato saudita sino a questo momento, mettendo a referto pure una rete. L’arrivo allo scadere dell’ex difensore della Lazio Luiz Felipe, prelevato ufficialmente dal Betis nella giornata di ieri, ha creato però un problema rilevante all’interno della rosa. L’italo-brasiliano, secondo ‘A Bola’, andrà ad occupare con ogni probabilità lo slot dedicato ai calciatori stranieri (otto in totale) attualmente riservato a Jota. L’esterno, dunque, rimarrà fuori dall’elenco dei calciatori dell’Al-Ittihad per il campionato e verosimilmente potrebbe essere ceduto già il prossimo gennaio qualora il club non riuscisse a trovare una soluzione.