Emozione Spalletti: “Le ferite vanno rimesse a posto”

Conferenza stampa alla vigilia di Macedonia-Italia per Spalletti: il tecnico parla prima del debutto in Nazionale

Vigilia carica di emozione per Luciano Spalletti che è pronto a debuttare da commissario tecnico dell’Italia.

L’allenatore di Certaldo si presenta in conferenza stampa prima della sfida contro la Macedonia. Prima Spalletti ha rilasciato un’intervista a ‘Sky’: “Bisogna far emozionare gli italiani. Serve il risultato, ma anche far nascere un amore: con quello che facciamo sul terreno di gioco dobbiamo stabilire un legame con gli italiani. Poi sarà ovviamente il risultato a dire se siamo l’Italia: ad ora siamo i selezionati”.

Il ct si sofferma sul forfait di Chiesa e Pellegrini: “Sono giocatori importanti, ma ce ne sono altri. Abbiamo una storia importante alle spalle, di cui fa parte ad esempio Buffon. Si tratta una una storia bella con qualche ferita: queste ferite vanno rimesse a posto”. Spalletti continua: “Proveremo a fare la partita. Dobbiamo essere squadra, ma anche lasciare spazio a estro e fantasia. Serve la via di mezzo”.

Macedonia-Italia, la conferenza di Spalletti

Spalletti ad inizio della sua conferenza stampa ha parlato dell’emozione per la prima da commissario tecnico.

EMOZIONE – “Quando sentirò l’inno mi emozionerò. È la prima volta che un presidente mi compra tutti i giocatori che chiedo: mi ha detto che me ne può comprare anche altri. Questo mi rende molto tranquillo, perché li ho scelti tutti io e voglio da loro la risposta giusta”.

ATTEGGIAMENTO – “Domani c’è l’atteggiamento come cosa importante. Dobbiamo andare alla ricerca di quello di cui abbiamo parlato in settimana. La speranza è che il risultato sia conseguenza dell’atteggiamento. Abbiamo tutto ciò che serve per fare buon calcio. Serve organizzazione, ma senza ingabbiare il talento. Ci saranno momenti in cui difenderci, ma l’obiettivo deve essere far innamorare i tifosi della Nazionale”.

PASSIONE – “Dobbiamo dimostrare la passione che renderà orgogliosi tutti gli italiani”.