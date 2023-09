Stadio della Roma, Veloccia: “Ora tocca alla società”

A Roma la questione stadio resta di grande attualità: il Comune ‘chiama’ la Roma per la presentazione del progetto definitivo

L’amministrazione comunale passa la palla alla Roma per il progetto del nuovo stadio: ne ha parlato ai microfoni di TvPlay l’assessore all’urbanistica, Maurizio Veloccia.

Nel corso del suo intervento ai microfoni di TvPlay, l’assessore all’urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, ha fatto il punto sulla questione stadio nel giorno della presentazione del Dibattito Pubblico sul nuovo impianto da realizzare a Pietralata. “È una tappa importante” ha dichiarato l’assessore, spiegando che “ci confrontiamo con i cittadini sul progetto, in particolar modo con chi non è d’accordo perché è giusto dare spazio a tutti. Con un atteggiamento costruttivo il progetto può essere migliorato, ci saranno altri incontri su altri temi relativi allo stadio, alla fine ci sarà una relazione finale che contribuirà a migliorare il progetto”.

Da Palazzo di Città fanno sapere di aver rispettato le tempistiche e che “ora tocca alla Roma”. Il club giallorosso dovrà “presentare un progetto definitivo”. Da quel momento, l’amministrazione comunale sarà in grado di “comprendere le tempistiche, sono orgoglioso che si siano rispettati i tempi che ci eravamo dati”.

Roma, le ultime sulla questione stadio

L’assessore Veloccia sottolinea che “le criticità ci sono in tutti i progetti così importanti, ma gli stadi vengono costruiti in tutto il mondo. Non possiamo terrorizzare chi ha voglia di investire e drammatizzare tutto. I problemi possono essere superati, basti vedere lo stadio del Tottenham. Cerchiamo di prendere ad esempio le prove positive. C’è una sfida che è utile che tutti provino a cogliere. Stiamo cercando di realizzare uno impianto moderno in una parte città dimenticata e che può risorgere. È necessario entrare in campo pronti per vincere la sfida”.

Veloccia ha poi assicurato: “Abbiamo richiesto modifiche sulle opere a garanzia dell’accessibilità, la società ha condiviso con noi la necessità che si possa andare allo stadio in sicurezza. Non ci sono stare richieste esterne. Ci siamo limitati a fare richieste connesse allo stadio”.