“Prenderei Dia al posto di Lukaku”: l’ex Inter non ha dubbi

Romelu Lukaku resta una incognita: ne è sicuro Sebastian Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina che ha parlato dell’attaccante belga e non solo

Ospite di TvPlay, l’ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina Sebastian Frey, ha toccato diversi argomenti, tra cui quello del passaggio di Romelu Lukaku alla Roma nell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Nel corso del suo intervento a TvPlay, Sebastian Frey ha commentato la recente scelta della Roma di puntare su Romelu Lukaku dopo aver trattato con Inter e Juventus: “Tra lui e Dia prenderei Dia”. Frey sceglierebbe l’attaccante della Salernitana e non il belga perché “ha avuto tanti problemi fisici, appena si ferma, perde la forma e necessita di tempo per tornare come si deve. Le reazioni dei compagni nei suoi confronti dimostrano quanto ha sbagliato”. Frey non ha dubbi sul fatto che “prendere un profilo così può creare problemi”.

Pur senza Lukaku, l’Inter secondo Frey si è rinforzata: “Oggi c’è Lautaro, è tra i più importanti in Serie A e non solo ed attorno a lui c’è Thuram che ha velocità e tecnica, mi aspetto ancora di più da lui. L’Inter si è rinforzata in attacco”.

Lukaku e non solo: parla Frey

Nel corso del suo intervento, l’ex portiere francese ha parlato anche del caso Juventus: “Sono state condannate due dirigenze, ma mi chiedo se in tutti questi anni ha sbagliato solo la Juventus. Se ha sbagliato dovrà pagare perché credo che non sia ancora finita”.

Alle porte c’è il derby di Milano: “Sarà bellissimo e non finirà 0-0. Secondo me sulla carta l’Inter è avanti al Milan per come gioca. Avevo detto che Thuram è molto forte, si sta integrando sempre di più ed è complementare con Lautaro. Nella top 4 metto Inter, Milan, Napoli e forse la Juventus”.

Infine sulla crescita di Dimarco: “È quello che mi sorprende di più nell’Inter, è impressionante nella continuità di rendimento. Ha una qualità di cross che cresce sempre di più, è un ragazzo veramente importante per questa Inter”.