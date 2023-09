Pogba ormai è un caso: “Ecco cosa avrei fatto”

Le condizioni fisiche precarie di Pogba tengono banco, discussione continua nell’ambiente Juventus: dichiarazioni forti sul francese

L’ennesimo infortunio di Paul Pogba, contro l’Empoli, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, aveva creato un po’ di allarme in casa Juventus. Parzialmente rientrato dopo gli esami medici del caso. Niente di particolarmente grave, il giocatore potrebbe anche essere a disposizione contro la Lazio, ma ovviamente si useranno tutte le necessarie cautele.

Le riflessioni sono comunque in atto, per un giocatore che fatica a ritrovare una condizione accettabile, nonostante una intera estate di lavoro per rimettersi al passo. La sensazione è che sia difficile rivederlo al top e che tra condizionamenti fisici effettivi ed altri di tipo psicologico Pogba si avvii ad essere lontano dal calciatore che avevamo conosciuto.

Pogba stroncato: “Non lo avrei mai ripreso”

Su di lui, arriva il parere dell’ex Juventus Massimo Mauro, intervistato dal ‘Corriere dello Sport’. Dal quale arriva una stroncatura netta.

“Io non lo avrei mai ripreso – ha spiegato – Sarebbe fondamentale se fosse al cento per cento, ma si capisce dagli spezzoni che fa perché possa giocare di fatto solo venti o trenta minuti. Si può fare affidamento su di lui solo per un minutaggio limitato, le gambe non sono più quelle di qualche anno fa”. Juventus che invece dovrebbe puntare con decisione su altri due giocatori, secondo Mauro: “Chiesa può ripetere le gesta di Henry, io ci credo, se inizia a giocare in maniera più furba cercando il pallone sulla corsa e non sui piedi. Vlahovic deve giocare più sciolto e tranquillo, è troppo teso, una partita non è una guerra, si fidi di più del suo istinto”.

