Milan in nerazzurro, i tifosi insorgono: la decisione finale

Milan, polemica in attesa del derby: i tifosi insorgono a causa della maglia nerazzurra

Tempo di pausa per le nazionali, ma a Milano è già aria di derby. La stracittadina milanese è in programma sabato 16, con Milan ed Inter che si giocheranno il primato in classifica.

Mancano quasi 10 giorni al match, ma ad alimentare il clima derby ci ha messo anche il Milan stesso, che da qualche giorno sul proprio sito ufficiale ha annunciato quelli che saranno i prodotti della nuova stagione. Tra questi, ufficializzati insieme alla terza maglia, ci sono anche le divise pre-gara. E quelle create proprio per la terza maglia hanno creato non poche polemiche. Come terza maglia il Milan ha scelto una divisa dai colori certamente insoliti, che spaziano dal rosa al blu. Come giacca pre gara invece domina il nero, ma su una manica sono presenti bordi rosa e sull’altra blu.

Milan, maglia e giacca pre-gara nerazzurra: i tifosi insorgono, ma non è la prima volta

Un accostamento di colori che non è piaciuto ai tifosi rossoneri: evidente il rimando ai cugini. E anche la stessa Curva Sud ha deciso di farsi sentire.

“È ormai chiaro da tempo che alcune strategie di marketing siano spesso in contrapposizione con tradizione e storia del club, come ad esempio per ciò che riguarda i colori delle maglie da gioco ufficiali. Riteniamo però che a tutto vi sia un limite! Ci aspettiamo che una Società tanto precisa e seria come la nostra, sensibile sulle tematiche che caratterizzano il mondo di oggi (vedi terza maglia), sia altrettanto attenta alla storia che ci contraddistingue“. Il messaggio social della Curva Sud rossonera. Nel frattempo il Milan ha già rimosso gli abiti dal proprio store. Presto potrebbe farlo anche Puma, fornitore ufficiale dei rossoneri. A questo punto lecito aspettarsi una nuova giacca e una nuova maglia pre-gara che potrebbe essere indossata contro il Verona, giorno in cui il Milan utilizzerà la terza maglia per la prima volta.

Un caso simile però si era verificato anche sull’altra sponda del Naviglio qualche anno fa. Nella stagione 2012 l’Inter presentò una seconda maglia di colore rosso, con i bordi nero-azzurri. Una maglia che proprio non piacque ai tifosi dell’Inter, che criticarono la decisione e invitarono i tifosi a non acquistarla proprio perché rimandava troppo ai cugini rossoneri.