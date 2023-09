La Juventus non ha più dubbi: scelto il colpo scudetto

La Juventus si proietta già al calciomercato di gennaio e pianifica il colpo scudetto: già scelto l’acquisto per svoltare

Un inizio di campionato incoraggiante. La Juventus ha dimenticato le difficoltà della scorsa stagione e vuole tornare ad essere competitiva per il vertice in Italia.

Allegri ha iniziato con il piglio giusto con sette punti in tre partite, un bottino buono anche se non sufficiente a tenere il passo di Inter e Milan. Proprio le due milanesi sembrano avere le rose più attrezzate per competere fino alla fine per lo scudetto, mentre quella bianconera è una squadra alla quale sembrerebbe mancare ancora qualcosa.

Giuntoli lo sa ed è per questo che ha già iniziato a pianificare le mosse per il mercato di gennaio. Un mercato in cui agire sempre tenendo a mente il principio della sostenibilità, quello che impedisce di fare spese folli, pur non rinunciando a mettere su una squadra competitiva. Ecco allora la testa proiettata già a gennaio quando la Juventus potrebbe provare a chiudere un colpo importante per puntare allo scudetto.

Calciomercato Juventus, scelto il colpo scudetto

Proprio sul prossimo acquisto di gennaio si è concentrato il sondaggio di Calciomercato.it pubblicato su Twitter.

La scelta era tra quattro obiettivi di vecchia data dei bianconeri: Domenico Berardi, Alvaro Morata, Khephren Thuram e Habib Diarra. Per chi ha risposto al sondaggio, non ci sono dubbi su chi può essere davvero il colpo scudetto per la Juventus: Thuram è stato, infatti, scelto da oltre la metà degli utenti (57,1%). Molto staccato Berardi, a cui è andato il 23,2% di preferenze.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚪️⚫️ #Juventus subito alle spalle della coppia di testa formata da #Inter e #Milan: con quale acquisto a gennaio i bianconeri potrebbero essere da scudetto ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 7, 2023

Decisamente più staccati gli altri due con Diarra che arriva al 10,7% e Morata che si ferma all’8,9%.