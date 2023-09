Juventus e processo Prisma, il verdetto fa discutere: “Ennesima farsa”

Il verdetto della Cassazione sul processo Prisma cui saranno sottoposti gli ex dirigenti della Juventus scatena il dibattito: giù di polemiche

Mentre in campo la Juventus di Allegri prova a costruire le basi di una annata in cui tornare a essere protagonista, quanto meno con il ritorno in zona Champions, al di fuori c’è stata una pronuncia significativa da parte della Cassazione in merito al processo Prisma.

La Cassazione ha dichiarato in particolare la Procura di Torino incompetente spostando gli atti a Roma. Accolta dunque la linea della Procura Generale e quella della Juventus, che aveva avanzato eccezione di competenza territoriale. Ora, gli atti verranno rivisitati dalla Procura romana, riaprendo di fatto la fase istruttoria, con un allungamento ulteriore dei tempi per chiarire le responsabilità di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e degli altri indagati. Intanto, il verdetto genera, ovviamente, numerose discussioni.

Processo Prisma, il fronte si spacca: polemica totale sul web tra innocentisti e colpevolisti

Tifosi della Juventus divisi tra soddisfazione e rabbia per la decisione della Cassazione, che criticano duramente per il danno che sarebbe derivato al club bianconero dalla partenza dell’inchiesta.

In molti parlando di ‘farsa’ e chiedono a gran voce al club di farsi sentire in sede di risarcimento danni. Ma c’è anche chi fa notare che per la Juventus non si tratta di una vittoria e che questo non significhi automaticamente assoluzione. Ecco alcuni dei messaggi più polemici sul tema su Twitter:

La Cassazione dà ragione alla #Juve e la farsa #Prisma si sposta a Roma.

Ennesima dimostrazione di quanto sia stato creato tutto appositamente per affossare una sola squadra.

Poi ci si domanda ancora perché dobbiamo far fallire questo sistema corrotto?#GravinaOut #FIGCMAFIA — Manuel Fantoni (@varianteinedita) September 7, 2023

L'Italia è piena di incompetenti

Ci sono quelli che si autodefiniscono tali per non dare giudizi o non fare attività e poi ci son quelli che fanno attività o dan giudizi che non dovrebbero e poi vengono riconosciuti come tali…#Juve #Prisma https://t.co/1k8HKcsdRT — Ernesto Tomas (@Tomas1374) September 7, 2023

Vittoria #juve sulla competenza territoriale nel procedimento penale #Prisma …

Buonasera @ZZiliani e @pisto_gol , mi sa che presto dovrete scrivere un nuovo libro: scusopoli.. .#plusvalenze — Paolo (@Paolo160376) September 6, 2023

Bene, quindi la Cassazione ha tolto alla procura di Torino l'inchiesta #Prisma sulla #Juventus trasferendo gli atti alla procura di Roma. #Santoriello e la sua gang “odio la Juve” non competenti, ma Juve condannata e penalizzata.

Ora chi paga @andreaabodi? #Chine? #Gravina? — Giunnes (@Giunnes) September 7, 2023

Cosa ha vinto esattamente la Patteggianese?#Prisma — Figlio di LOBOTKA già Lavato 🌋 (@levrierog) September 7, 2023

Tribunale di Roma.

Il mitico "porto delle nebbie".

Di questo processo non sapremo più nulla, sino ad avvenuta prescrizione.

I poteri forti stavolta si sono mossi per tempo senza ostacoli#Prisma#Juventus https://t.co/8CVgGFZq1b pic.twitter.com/Lq5OuYxUr8 — Antonio (@Antonio15858001) September 6, 2023

