Inter, ancora un top player da sacrificare: l’indizio è chiaro

L’Inter ha cambiato molto nell’ultimo mercato, per il futuro si prevede ancora la cessione di almeno un top player: ecco chi potrebbe essere

Un calciomercato che ha visto diversi stravolgimenti in casa Inter, con tanti addii eccellenti. Alla fine, colmati da innesti importanti, con una squadra nerazzurra che si è ripresentata al via della stagione con grande convinzione per il futuro.

C’è un rango di finalista di Champions League da onorare, in Europa e non solo. Simone Inzaghi ha portato a casa quattro trofei da allenatore nerazzurro, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, ma dopo un secondo e un terzo posto vuole il bersaglio grosso: lo scudetto. La partenza in campionato testimonia le ambizioni della Beneamata, la fondatezza delle stesse si inizierà a scoprire in occasione del derby con il Milan tra nove giorni. Nel frattempo, si ragiona già sulle prospettive future del club, che proseguirà lungo la stessa linea: il player trading come fondamento per autofinanziarsi e rinforzarsi, rispettando i paletti del Fair Play Finanziario.

Inter, in cinque nel mirino dei top club: chi potrebbe essere il primo a partire

Il biennio 2023-2025 vedrà l’Inter che dovrà registrare un passivo aggregato al massimo di 60 milioni di euro. Ecco perché potrebbe rendersi necessaria almeno un’altra cessione pesante nelle prossime sessioni.

Sono cinque i giocatori che potrebbero essere attenzionati dai top club europei e che garantirebbero l’introito necessario. Si tratta di Bastoni, Dumfries, Barella, Lautaro Martinez e Thuram. Il primo a partire però, stante l’acquisto di Frattesi a centrocampo, potrebbe essere Barella. Il centrocampista della Nazionale, oltretutto, è ancor più in vetrina con la nuova nomination al Pallone d’Oro, la seconda in carriera.

