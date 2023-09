Griezmann-Chiesa affare legato: si aspetta solo l’ok di Simeone

Federico Chiesa sta tornando sui livelli pre infortunio e il suo nome è anche già tornato in auge in ottica calciomercato. L’idea dalla Spagna

Dopo il lungo calvario legato al brutto infortunio Federico Chiesa è finalmente tornato a giocare con continuità e soprattutto sui suoi livelli. Nel corso della scorsa annata l’esterno della Nazionale ha vissuto una fase di transizione, ma ora sembra aver ritrovato il proprio stato di forma.

Due gol nelle prime tre di campionato per Federico Chiesa che ha dimostrato subito di poter tornare sui livelli pre infortunio. Una risorsa in più per la Juventus di Allegri che se lo coccola e lo fa anche giocare in una posizione differente rispetto al passato, più da seconda punta al fianco di Dusan Vlahovic.

Un’evoluzione tattica interessante per l’ex viola che deve continuare su questa strada per confermare i grandi progressi messi in evidenza dopo un’estate in cui il suo nome era stato persino accostato alle uscite. A tal proposito il mercato intorno a Chiesa sembra essersi riacceso, e ci sarebbe una squadra in particolare potenzialmente interessata al valore del calciatore.

Secondo quanto evidenziato da ‘elgoldigital.com’ al tavolo dell’Atletico Madrid sarebbe rispuntato anche il nome dell’attaccante italiano.

Calciomercato Juventus, via Griezmann e dentro Chiesa: l’idea dell’Atletico Madrid

Chiesa fu accostato all’Atletico già in passato, ma stavolta potrebbero cambiare leggermente le carte in tavola tra il contratto in scadenza 2025 e una papabile cessione degli spagnoli.

I Colchoneros potrebbero quindi provarci in estate, quando a meno di rinnovi, il contratto sarà di un solo anno. Il problema che Berta ha individuato, evidenzia il portale, riguarda lo spazio salariale all’interno del club di Madrid. Servirà infatti l’uscita di un calciatore e a tal proposito potrebbe partire Antoine Griezmann che è tra i calciatori con lo stipendio più alto in rosa.

Qui subentrerà il giudizio dello stesso Simeone su una eventuale uscita de francese a favore dell’italiano che è più giovane e potrebbe dare nuova linfa vitale all’attacco del futuro. Va comunque considerato che lo stesso Griezmann ha dato segnali di voler lasciare una volta terminata la stagione in corso e questo potrebbe rendere più semplice un ragionamento su Chiesa.