‘Caso’ Zielinski in Polonia: arriva l’annuncio UFFICIALE

Voci su un possibile infortunio del centrocampista del Napoli nella rifinitura della Nazionale polacca

In Polonia, di conseguenza anche qui in Italia è scoppiato un piccolo ‘caso’ Zielinski. Ieri la mezz’ala del Napoli ha lasciato anzitempo la rifinitura della Nazionale polacca, che stasera sfiderà le Isole Faroe nel match valevole per le qualificazioni a Euro2024.

Problemi fisici per Zielinski? C’è chi in queste ore ha alimentato i dubbi, anzi i sospetti. Ufficialmente, stando alla Federazione della Polonia, il centrocampista azzurro non ha subito alcun infortunio: “Sono state dette delle sciocchezze – le parole del portavoce Jakub Kwiatkowski – Sono cose che qualcuno ha fatto uscire spiandoci perché è vero che ha terminato l’allenamento prima, però solo di qualche minuto. Piotr è semplicemente giù di tono, e perciò non ha senso di correre rischi. Ripeto, non c’è nessun infortunio, per cui non ci saranno esami perché non sono necessari”, ha concluso Kwiatkowski.