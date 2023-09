Samardzic-Inter, Nestorovski: “Ho parlato con Lazar”. Poi ‘avvisa’ l’Italia

A Tv Play ha parlato l’attaccante dell’Ascoli e, soprattutto, della Macedonia del Nord prossimo ostacolo dell’Italia di Spalletti verso Euro 2024

“Proveremo a vincere di nuovo”. In esclusiva a Tv Play, Nestorovski ‘avvisa’ l’Italia di Spalletti che affronterà la sua Macedonia del Nord fra tre giorni a Skopje nel match valevole per le qualificazioni a Euro24.

“Incontreremo una grande squadra ma siamo concentrati su noi stessi e sul preparare al meglio la partita, magari provando di nuovo a vincere – ha aggiunto l’attaccante della Macedonia del Nord attualmente all’Ascoli – Spalletti? Si porterà dietro il suo lavoro, quindi il 4-3-3 di Napoli. Penso che giocherà così contro di noi”. La Macedonia, per chi se lo fosse dimenticato, ha escluso l’Italia da Qatar 2022 vincendo 1-0 a Palermo la semifinale dei playoff: “Nello spareggio ero infortunato, ma ho sentito i miei compagni ed erano felicissimi”.

Nestorovski a Tv Play: “Samardzic? Non si vede se è rimasto deluso da quello che è successo con l’Inter”

Dalla Nazionale all’ex Udinese, con il ‘caso’ Samardzic che ha tenuto banco nel calciomercato estivo. Saltato il suo trasferimento all’Inter dopo il superamento delle visite mediche e per i motivi che più o meno conosciamo.

“Per me è come un figlio, ci siamo sentiti e lo vedo carico – ha detto il 33enne a Tv Play – Secondo me lo aspetta una grande carriera. Non si vede se è rimasto deluso da quello che è successo con l’Inter, ma sicuramente vuole dimostrare ancora di più di essere un gran giocatore”.