Retroscena Milan, affare impossibile: “Non sarebbe mai andato”

Retroscena Milan, un affare impossibile per l’attacco: “Non sarebbe mai andato in rossonero”

Quella delle ultime ore di mercato in casa Milan è stata una vera e propria caccia al tesoro, che si è conclusa con l’annuncio di Luka Jovic in rossonero. Il serbo è arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina, ma gli attaccanti sondati dal Milan sono stati davvero tanti.

Da Patson Daka allo stesso Jovic, passando per il duo del Siviglia composto da Rafa Mir ed En Nesyri. La prima scelta rossonera era Mehdi Taremi del Porto, ma l’affare non si è concretizzato. Da qui l’idea En Nesyri, forse il primo nome come alternativa all’iraniano, ma convincere il Siviglia non sarebbe stato semplice, come alla fine si è dimostrato.

Milan-En Nesyri, Bounou sicuro: “Non sarebbe mai andato in prestito”

L’affare non si è concretizzato anche perché sarebbe stato più facile per gli andalusi cedere Rafa Mir, ossia quella che è la riserva del marocchino. Il club spagnolo avrebbe dovuto poi acquistare un sostituto e le tempistiche erano troppo strette.

Tutte problematiche che hanno portato il Milan a virare su Jovic. Ma nel frattempo, in merito alla trattativa En Nesyri, spunta un retroscena raccontato da un ex giocatore andaluso, che ha lasciato il club per trasferirsi in Arabia Saudita, il portiere Bounou. L’estremo difensore marocchino, compagno di nazionale di En Nesyri, ha raccontato a ‘Canal Sur Radio’, come l’affare tra Milan e Siviglia non si sarebbe mai potuto realizzare, almeno a determinate condizioni: “En Nesyri aveva delle proposte, ma il Siviglia non poteva lasciarlo andare per qualsiasi offerta. Non avrebbe lasciato il Siviglia per andare al Milan, soprattutto se in prestito” ha raccontato il giocatore dell’Al-Hilal.