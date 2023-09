“Nuovo incontro per Pogba”: la posizione della Juventus

Le parole del giornalista Daniele Galosso, intervenuto ai microfoni di Tv Play, sulla questione Paul Pogba.

La situazione intorno al 10 bianconero è sempre molto chiaccherata. Il calciatore francese, subentrato bene dalla panchina nelle prime uscite stagionali, ha subito un infortunio nella sfida di Empoli.

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus finora non è andato come sperato. Il centrocampista, tartassato dagli infortuni nella scorsa stagione, è stato indisponibile per la maggior parte dello scorso campionato. L’inizio di questa annata, in cui il francese ha svolto tutta la preparazione pre-campionato con la squadra, è stato decisamente migliore. Nel finale della partita di domenica però il francese ha subito un infortunio, risvegliando gli incubi dei tifosi juventini. Ai microfoni di ‘Tv Play’ il giornalista Daniele Galosso ha analizzato la situazione, approfondendo la questione contratto : “E’ in agenda un incontro nel mese di settembre tra la dirigenza e l’entourage del calciatore. La speranza della Juventus è quella di potere rivedere i termini dell’accordo alla luce dell’apporto relativo del giocatore.” Una volontà legata alle precarie condizioni del francese, il cui contratto potrebbe essere rivisto legandolo alle presenze in campo. Vedremo se la dirigenza bianconera e Rafaela Pimenta riusciranno a trovare la giusta quadra per risolvere il nodo Paul Pogba.