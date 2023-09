Né Lautaro né Vlahovic, scelto Osimhen: addio alla Serie A

Il bomber nigeriano è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata Scudetto del Napoli targato Spalletti

La Serie A rappresenta ormai la periferia del calcio europeo. Soprattutto sul piano economico, non c’è partita con la Premier inglese. E adesso anche con la Saudi League, anche se con l’Arabia non possono nemmeno gli altri principali campionati del Vecchio Continente. Tutto questo per dire che non ci si meraviglia più dell’addio dei ‘nostri’ campioni, per appunto contratti più ricchi. In certi casi, straricchi.

Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic, Mike Maignan e Victor Osimhen. Eccone quattro, non propriamente a caso, che potrebbero lasciare l’Italia in futuro. Il poker di nomi è stato proposto anche ai follower Twitter di Calciomercato.it.

Attraverso un sondaggio, la nostra redazione ha chiesto “Chi sarà il prossimo big a lasciare la Serie A?”, ricordando le partenze di Tonali, Onana, Milinkovic-Savic e Kim nella sessione estiva che si è da poco conclusa.

📊SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x📊 La #SerieA in questa sessione di mercato ha perso altre stelle come #Tonali, Milinkovic-Savic, Kim Min-Jae e Onana: Chi sarà il prossimo big a lasciare l’Italia❓ 📲RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 6, 2023

Il sondaggio di CM.IT è stato vinto, anzi stravinto da Victor Osimhen. Per i nostri utenti, quindi, è il bomber del Napoli quello destinato a salutare il campionato italiano nel prossimo futuro. A gennaio o, verosimilmente, nell’estate 2024. Mancano due step, intanto, per il rinnovo del contratto con il club di De Laurentiis.

Il nigeriano è stato nettamente il più votato col 50%: molto indietro Vlahovic (19,2%) e Lautaro (18,2%); indietrissimo Maignan col restante 12,1%.