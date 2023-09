Finisce in panchina, de Ligt di nuovo alla Juve: “Lo riprenderei di corsa”

Matthijs de Ligt non vive un momento particolarmente felice al Bayern Monaco e ricompare il suo nome in ottica Juventus

Una sola partita da titolare, anzi mezza, poi solo piccoli frammenti di match. La stagione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco è iniziata come peggio non poteva. L’arrivo di Kim dal Napoli ha avuto l’effetto di spodestare il centrale olandese e farlo finire in panchina.

Tuchel, al momento, predilige il difensore sudcoreano, il migliore nel suo ruolo nella Serie A 2022/2023. Una situazione non immaginabile un anno fa quando il club bavarese sborsò quasi settanta milioni di euro per acquistarlo dalla Juventus. Non un affare a giudicare dalla resa del 24enne ex Ajax e dalla scelta di andare a rinforzare ulteriormente la retroguardia con un investimento importante come quello per strappare Kim al Napoli.

Tuchel nei giorni scorsi ha provato a tenere su il morale del calciatore, spiegando che deve recuperare ancora la migliore condizione fisica dopo qualche acciacco e mandando un messaggio chiaro a tutta la rosa: al Bayern Monaco bisogna anche accettare qualche panchina.

Calciomercato Juventus, rispunta de Ligt: “Lo riprenderei di corsa”

Facile a dirsi, meno a farsi per un calciatore come de Ligt, abituato ad essere il perno centrale della retroguardia del proprio club. Le sue panchine hanno fatto rumore, a Monaco di Baviera ma anche più lontano.

In Italia, ad esempio, dove la sua esperienza a Torino non è stata indimenticabile ed ha alimentato non poche polemiche e critiche. Eppure c’è chi de Ligt alla Juventus vorrebbe rivederlo subito. Si tratta di Graziano Campi che su X (ex Twitter) apre al ritorno in bianconero del centrale olandese: “Sparlate pure di De Ligt – il sui cinguettio – : se mi chiamasse il Bayern andrei a riprenderlo di corsa”.

Chissà quanti tifosi juventini sono sulla stessa lunghezza d’onda e quanti invece non considerano il ritorno di de Ligt un miglioramento per la retroguardia di Allegri. Di certo, allo stato attuale, appare complicato immaginare un ritorno dell’olandese in bianconero. Per de Ligt la missione è riconquistare il posto da titolare al Bayern Monaco e dimostrare di essere all’altezza dell’investimento fatto dal club.