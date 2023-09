Del Piero e il ritorno in società: l’annuncio sulla Juventus

Alessandro Del Piero è tornato a parlare di Juventus con i tifosi bianconeri: “Ognuno ha i propri sogni e io ho miei”

I tifosi bianconeri da quell’ultima partita all’allora Juventus Stadium, in cui il proprio capitano ha salutato la sua Vecchia Signora dagli spalti, attendono solamente il giorno in cui Alessandro Del Piero tornerà in società.

Le voci di un possibile ritorno in società dell’ex capitano bianconero nell’ultimo anno si sono intensificate. Il terremoto che ha colpito la Juventus ha certamente contribuito a questo tam-tam mediatico, ma evidenzia anche una volontà piuttosto chiara da parte del protagonista di queste voci: Alessandro Del Piero. La leggenda bianconera nella giornata di ieri è tornata a parlare di questa possibilità, facendo sognare nuovamente i tifosi.

Del Piero e il ritorno a Torino: “Io mi sento ancora della Juventus”

In una piacevole serata con i tifosi bianconeri al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino, organizzato da Leggenda Bianconera, Alessandro Del Piero ha parlato per 90 minuti della sua carriera e anche del suo futuro.

Inutile dire che, riguardo al proprio futuro, la possibilità di tornare alla Juventus ha acceso l’entusiasmo dei tifosi presenti. ADP ha dichiarato: “Il futuro non lo prevede nessuno e diciamo, forse, per fortuna. Ognuno ha i propri sogni e io ho i miei”. I sogni di Alessandro Del Piero sono in bianco e nero, come il ricordo di un passato glorioso e la speranza di un futuro di nuovo insieme.

In ogni caso, l’ex capitano non ha bisogno di cariche per sentirsi juventino.”Io mi sento ancora della Juve, non c’è bisogno di avere un ruolo in società. Il fatto che io non sia nel club non determina il fatto che non possa avere pensieri belli. Niente e nessuno potrà cancellare tutto ciò che c’è stato con la Juventus e con il popolo juventino”. Insomma, altre parole d’amore e l’attesa da parte dei tifosi si fa sempre più pesante: c’è voglia di Del Piero in casa Juve.