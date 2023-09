Commisso ‘lancia’ la Fiorentina: “Squadra più forte, sono contentissimo”

In occasione dell’evento tenutosi in Piazza di Cestello, il presidente Rocco Commisso ha speso parole al miele per la sua Fiorentina

La rovinosa sconfitta patita dalla Fiorentina a San Siro contro l’Inter non ha tolto il sorriso a Rocco Commisso. Protagonista della serata in Piazza di Cestello nella quale si è tenuta la ventunesima edizione del Torrino d’oro, il numero uno ‘Viola’ ha toccato diversi argomenti in occasione del suo intervento.

A chi gli ha chiesto un commento sull’inizio della stagione della compagine di Italiano, Commisso ha risposto senza peli sulla lingua: “Abbiamo totalizzato già quattro punti, il che non è poco rispetto alle passate stagioni. Sono pronto a scommettere che riusciremo a fare più punti dell’anno scorso nel girone d’andata.”

Immancabile poi un commento sulla sessione estiva di calciomercato che da pochi giorni ha chiuso ufficialmente i battenti: “Siamo riusciti a costruire una squadra più forte. Devo vedere prima tutti i nuovi acquisti, ma penso che cresceremo. Critiche? Questa è la vita e devo andare avanti. Il mio lavoro è quello di difendere calciatore ed allenatori e l’ho sempre fatto. Sono molto contento dell’allenatore e della squadra; mi auguro che i nuovi innesti possano fare bene“.