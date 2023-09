Balotelli, l’annuncio spiazza tutti: “Ho rifiutato una maxi offerta”

Torna a parlare Mario Balotelli, l’attaccante rivela un particolare retroscena di calciomercato che lo riguarda

Nei giorni in cui torna d’attualità la Nazionale, è inevitabile pensare ancora, ogni tanto, a uno dei più grandi ‘what if’ degli ultimi anni, che riguarda Mario Balotelli. L’attaccante 33enne pare ormai fuori dal grande giro, ma tempo fa sembrava poter essere la speranza azzurra.

Il giocatore, oggi in forza al Sion, in Svizzera, non è comunque mai banale nelle sue dichiarazioni. ‘Super Mario’ ha parlato in una intervista al canale Youtube di Controcalcio, in cui ha svelato, tra le altre cose, un retroscena particolare di mercato. “I soldi dell’Arabia? Nel 2019 ho rifiutato un’offerta molto maggiore che veniva dalla Cina. Ma preferii rimanere a giocare a Marsiglia“. Sulla Nazionale e sul rapporto con l’ex Ct Mancini: “Se mi sarei convocato al posto suo? E’ una bella domanda, magari potevo fare da subentrato, non essendo continuo nei 90 minuti. Ho avuto tante delusioni, un’altra convocazione non so se la accetterei”.