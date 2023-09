Apertura alla Juventus del grande rivale: “Mai dire mai”

La Juventus guarda al calciomercato del futuro, in cui potrebbe ingaggiare un calciatore a lungo rivale dei bianconeri: annuncio che spiazza

L’apertura di un nuovo ciclo, da parte della Juventus, è avvenuta per il momento piuttosto in sordina, se si eccettuano alcuni addii necessari per mettere a posto le finanze del club bianconero. I piemontesi hanno cambiato pochi volti rispetto alla scorsa stagione, per Giuntoli la prima sessione di trasferimenti in entrata ha vissuto di pochi scossoni.

Un passaggio necessario per poter mettere le basi, per il prossimo futuro, per un ritorno in grande stile. Ad Allegri il compito di tirare fuori il massimo da una squadra che lo scorso anno, tra mille difficoltà, per punti conquistati sul campo avrebbe comunque concluso il campionato al terzo posto e dunque con un potenziale da non buttare via, anzi. Occorrerà un rendimento di alto livello per tornare in Champions League, obiettivo cruciale per il club. Il che potrebbe anche aprire a prossime sessioni di mercato molto differenti. Da questo punto di vista, occhio al ritorno sulla scena di un vecchio pallino della Juventus e dello stesso Giuntoli.

Juventus, ritorno di fiamma possibile per Jorginho: l’annuncio sorprende

Il nome di Jorginho è stato ripetutamente accostato alla Juventus, anche se l’interessamento bianconero non è mai sfociato in un approdo a Torino dell’ex Napoli. Una ipotesi che comunque non è da scartare per il futuro.

L’agente dell’italobrasiliano, Joao Santos, ha parlato in questi termini a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, spiegando: “Se potrebbe tornare in Italia? Perché no. Se qualcuno avesse bisogno di lui, saremmo disposti a parlarne. Sulla Juventus, dico che il mai non esiste nel mondo del calcio”. Un altro ex azzurro dunque un domani potrebbe vestire di bianconero.