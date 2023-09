Vucinic che fine ha fatto? Dopo il ritiro è diventato ‘l’arma segreta’ di un dirigente famosissimo

Vucinic è stato uno dei grandi protagonisti della Serie A degli anni scorsi; in questa stagione si è rivelato fondamentale per un dirigente

Tra i grandi protagonisti nella storia della Serie A non possiamo non menzionare Mirko Vucinic; l’ex attaccante, dopo essersi messo in mostra nel Lecce, ha vestito maglie importanti come quelle di Roma e Juventus con cui si è tolto numerose soddisfazioni.

Parliamo di un giocatore che poteva ricoprire diversi ruoli, dall’esterno offensivo alla prima punta fino al trequartista alle spalle del centravanti; questo grazie alla sua straordinaria capacità tecnica e all’abilità di muoversi su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento agli avversari.

Dal punto di vista tecnico è stato un giocatore straordinario, capace di cambiare l’esito delle partite in qualsiasi momento; dopo il ritiro è diventato fondamentale per un dirigente della Serie A. Il suo parere, infatti, si è rivelato decisivo nella scelta di un giocatore che ha iniziato, nel miglior modo possibile, la sua avventura nel massimo campionato italiano.

Vucinic e il consiglio su Krstovic: è stato fondamentale

Il giocatore di cui stiamo parlando è Krstovic, attaccante del Lecce; stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Vucinic ha avuto un ruolo fondamentale per l’acquisto, da parte della sua ex squadra, del centravanti classe 2000. L’ex Roma e Juventus, infatti, ha consigliato a Corvino di portare Krstovic alla corte di D’Aversa.

Intuizione decisamente importante e che dimostra come Vucinic ci abbia visto lungo nei confronti di un giocatore a cui auguriamo tutto il meglio. E’ ancora preso per pensare che possa fare la stessa carriera dell’ex attaccante giallorosso ma le qualità sono importanti e le sta dimostrando nel massimo campionato italiano.

Riuscire ad imporsi in Serie A non è per nulla semplice considerando le difficoltà, soprattutto tattiche, del torneo. Krstovic, però, ha iniziato la sua avventura in Italia come meglio non avrebbe potuto. Due gol in altrettante partite (contro la Lazio, alla prima di campionato, non ha giocato) e due reti decisive.

In casa della Fiorentina, infatti, ha siglato la rete del due a due regalando un prezioso punto al suo Lecce mentre, contro la Salernitana, ha realizzato il gol del momentaneo uno a zero indirizzando la gara fin da subito. Entrambe le reti sono state siglate con un colpo di testa, fondamentale in cui l’attaccante eccelle; il campionato del Lecce è iniziato molto bene ma ricordiamo come l’obiettivo principale sia la salvezza e con Krstovic sembra tutto più semplice. Qualora il club restasse in Serie A sarebbe anche merito di Vucinic.