United, la vendetta dopo il rifiuto: Red Devils furiosi, le conseguenze

Il Manchester United rischia di essere ancora protagonista in questi giorni dove un centrocampista puà lasciare i Red Devils

In Premier League il mercato è finito e tra le grandi protagoniste troviamo il Manchester United; il club, infatti, ha rinforzato la rosa andando a fare spesa soprattutto in Italia. Dal massimo campionato italiano sono arrivati Onana per la porta, Hojlund come rinforzo del reparto offensivo e, in mezzo al campo, i Red Devils hanno preso Amrabat.

Acquisti importanti per una squadra che, in questa stagione, vuole essere grande protagonista in Premier League e nelle coppe. Il campionato è iniziato con due vittorie e altrettante sconfitte in quattro partite; rendimento che va assolutamente migliorato e, dal post sosta, servirà spingere il piede sull’acceleratore.

Non solo gli acquisti, lo United ha pensato anche alle cessioni e, da questo punto di vista, in questi giorni il club potrebbe salutare un altro giocatore. Ricordiamo come ci siano campionati dove il mercato è ancora aperto e, di conseguenza, ci sta possibilità di fare ancora acquisti. Tra i calciatori che, molto probabilmente, potrebbero andare via dai Red Devils troviamo Donny van de Beek.

United, van de Beek vicino all’addio: vicino al Galatasaray

Il centrocampista classe 1997 si trasferisce al Manchester United nel 2020 ma la sua avventura ai Red Devils non è andata nel migliore dei modi con il giocatore che non è mai riuscito ad imporre le proprie qualità. Donny van de Beek ha vissuto una sessione estiva di mercato difficile ma potrebbe trasferirsi al Galatasaray dove il mercato si chiude il prossimo quindici settembre.

Addio che, in certo senso, potrebbe essere visto come una sorta di vendetta dopo il rifiuto; per rifiuto dobbiamo tornare a quanto successo nel corso della sessione estiva di mercato. Stando a quanto riportato da l’Equipe, il Manchester United aveva trovato con il Lorient l’accordo per la cessione del centrocampista. La trattativa, a quanto sembra, non si chiuse per la volontà del giocatore.

Una decisione che si è rivelata non delle migliori; offerte vere e proprie, infatti, non sono mai arrivate salvo l’interesse di alcuni club italiani ma, anche in questo caso, nulla di ufficiale. Arriviamo, dunque, verso la fine del mercato con il centrocampista che sembra aver contattato la dirigenza del Lorient trovando, però, la porta chiusa da parte del club.

Situazione per nulla semplice con van de Beek che rischia di restare al Manchester United dove (e questo inizio di campionato lo ha dimostrato) non è ritenuto al centro del progetto. A “salvare” il centrocampista potrebbe arrivare il Galatasaray che, come detto, è molto forte sul giocatore olandese.