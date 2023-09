Sommer ha blindato la porta dell’Inter, ma ora c’è l’esame più difficile

Yann Sommer, nuovo arrivato in casa Inter, ha collezionato finora tre clean sheet in altrettante partite, ma ora arriva il Milan di Stefano Pioli: le ultimissime sulla Serie A

Oggi è il giorno di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, dopo una stagione che si è conclusa con la vittoria della Coppa Italia e con la partecipazione alla finalissima di Champions League, ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al termine dell’annata 2024/2025. Simone Inzaghi, nell’ultima estate di calciomercato, quella che si è conclusa da qualche giorno, ha voluto con grande insistenza il tesseramento di Yann Sommer, estremo difensore proveniente dal Bayern Monaco.

Dopo un braccio di ferro con i bavaresi, l’Inter ha strappato il cartellino dell’ex Gladbach che ora difende i pali della Beneamata e, nelle prime tre giornate del campionato italiano di Serie A, ha iniziato nel migliore dei modi con tre clean sheet in altrettante vittorie. Non troppe parate complicate, ma un grande intervento in trasferta contro il Cagliari per l’estremo difensore austriaco che ora è chiamato all’esame più difficile e sentito: il derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli.

Sommer si prepara all’esame Milan e vuole far meglio di Onana

Andre Onana, contro il Milan, in quattro partite disputate ha subito la bellezza di zero gol. L’estremo difensore del Camerun, in panchina nel derby di andata dello scorso anno, ha giocato il ritorno di Serie A, la Supercoppa Italiana e la semifinale di Champions League mantenendo sempre la porta inviolata.

Un ruolino di marcia assolutamente incredibile che Yann Sommer dovrà provare a replicare per conquistare il cuore dei tifosi dell’Inter e, soprattutto, una vittoria fondamentale in chiave morale, senza dimenticare la possibilità di trovarsi in vetta in solitaria nel campionato italiano di Serie A.