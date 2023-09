Piano folle Juventus, fuori Chiesa e dentro un vecchio flop del Milan

Retroscena di mercato legato a Federico Chiesa, la Juventus aveva scelto il sostituto in caso di addio: un ex flop del Milan

Una stagione per rilanciarsi. L’annata passata è stata non poco complicata per Federico Chiesa: ora il classe 1997 sembra intenzionato a cambiare marcia e in questo inizio di stagione pare essere partito con il piede giusto.

Due gol nelle prime tre giornate di campionato e una Juventus con 7 punti in classifica, per quella che è stata la miglior partenza nel secondo ciclo di Massimiliano Allegri. Per Chiesa anche una nuova collocazione in campo, ma il suo futuro alla Juventus è rimasto in dubbio sino all’ultimo. Giuntoli era stato chiaro: tanti sono i giocatori importanti in rosa, ma di fronte ad un’offerta consistente, nessuno sarebbe stato ritenuto incedibile.

Calciomercato Juve, dalla Spagna: idea Suso per sostituire Chiesa

E dalla Spagna rimbalza una voce di quello che poteva essere il possibile sostituto del giocatore ex Fiorentina.

‘Relevo’ sottolinea infatti come la Juventus aveva preso i contatti con Suso. Lo spagnolo, ex Milan, era ritenuto una soluzione dell’ultimo minuto nel caso in cui uno tra Kean e lo stesso Chiesa avessero lasciato la Juventus nelle ultime giornate di mercato. L’offerta giusta però non è arrivata e Suso è quindi rimasto a Siviglia. L’ex ala rossonera sarebbe stato felice di tornare in Serie A, accettando la sfida dei bianconeri, ma le strade che portavano al capoluogo piemontese sono state poi sbarrate, proprio per la mancata cessione di Kean e Chiesa. I due attaccanti sono rimasti in bianconero, spetterà a loro conquistare la Juventus per essere blindati nel corso delle future sessioni di mercato.